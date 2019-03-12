Annesini boğarak öldürdü toprağa gömdü

Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Hamit köyünde yalnız yaşayan 4 çocuk annesi Fikar Talu'dan haber alamayan yakınları, 3 gün önce jandarmaya başvurdu. Olayla ilgili araştırma yapan jandarma ekipleri, Fikar Talu'nun Ankara'da yaşayan oğlu Mehmet Talu'nun otomobille gelip, annesini ziyaret ettiği bilgisine ulaştı.

GPRS KAYITLARI ORTAYA ÇIKARDI

Jandarma ekipleri, aracın plakasından kiralık olduğunu belirlerken, GPRS kayıtlarından aracın Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesi yönüne gittiği ve bir süre bölgede durduğunu belirlendi. Aracın durduğu bölgede araştırma yapan jandarma ekipleri, Karakeçili-Kırıkkale karayolu Çevlik mevkisinde Fikar Talu'nun toprağa gömülü cesedine ulaştı. Fikar Talu'nun cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Karakeçili Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ANKARA'YA DÖNÜŞTE YAKALANDI

Jandarma ekipleri, Mehmet Talu'nun yakalanması için çalışma başlattı. Annesini öldürdükten sonra İstanbul'a gittiği belirlenen Mehmet Talu'nun kente döneceği bilgisine ulaşan ekipler, Talu'nun içinde bulunduğu otobüsü Kahramankazan ilçesinde durdurdu. Ekipler, Mehmet Talu'yu gözaltına alırak, Sincan Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Burada cinayeti itiraf eden Mehmet Talu, para vermediği için annesini evinde boğarak öldürdüğünü, ardından cesedi araca koyup köyden çıktığını, Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde ise toprağa gömdüğünü söyledi.