Rusya'da annesinin canlı yayında haber sunduğu sırada elinde cep telefonuyla stüdyoya dalan kızın görüntülendiği video sosyal medyada kısa sürede tıklama rekorları kırdı.

Annesini canlı yayında zor duruma sokan çocuk VİDEO

ANNE SANA MESAJ GELDİ

Twitter’da yayınlanan videoda Tagil-TV adlı yerel bir kanalda spiker, tam haber bültenini sunarken cep telefonunu ele geçiren kızı, son dakika haberiyle canlı yayına giriyor ve “Anne, sana mesaj geldi” diyerek telefonu annesine vermeye çalışıyor.

Kızı önce görmezlikten gelen ve haberi sunmaya devam etmek isteyen annesi, kızın ısrarlı davranışları karşısında ne yapacağını şaşırıyor. Sonunda kız telefonu masaya bırakıp, stüdyodan çıkıyor, annesi ise telefonu sakladıktan sonra haber sunmaya devam ediyor.

2012'DE YAYINLANDI

Olayın iç yüzünü araştıran Komsomolskaya Pravda sitesi ise, görüntünün geçen yıl sonu sosyal medyada yayınlandığını, fakat canlı yayın çekiminin 2012’de yapıldığını belirledi.