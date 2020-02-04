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Annesini dövdükten sonra gasbeden oğluna 8 yıl hapis

Eskişehir’de annesini darbettikten sonra cüzdanındaki parayı gasbeden oğul, 8 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.

İHA | 04.02.2020 - 14:00..
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Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde 2019 yılının Kasım ayında anne Emine U.’yu aralarındaki tartışma sonrasında darbeden Hayri U., ardından annesinin cüzdanında bulunan parayı gasbetmişti.

Annenin şikayetçi olmasının ardından gözaltına alınan Hayri U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

ANNESİ ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Bugün davanın görülmesine 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Görülen davanın karar duruşmasına; tutuklu sanık Hayri U. (21), annesi Emine U. ile avukatları katıldı. Şikayetinden vazgeçen anne Emine U., oğlunun şeker hastası olduğunu belirterek, “Günde 4 iğne vuruyor. Şekerden bazen kendini kaybediyor. Olay günü benden para istedi. Cüzdanımı açtı. Ben de buna kızdım. Cüzdanımı onun elinden almaya çalıştım. Cüzdanla birlikte beni sürükledi ve dövdü. Bir ara elinde bıçak gördüm. Ağza alınmayacak küfürler etti. Yine de şikayetçi değilim." dedi.

MAHKEME AFFETMEDİ

Sanık ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyesini ve beraatını istedi. Mahkeme heyeti, görülen son duruşmada kararını açıkladı. Heyet, sanığın "konutta nitelikli yağma ve darp" suçu işlediği gerekçesiyle 8 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edilmesine karar verdi.

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