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Annesini döven şüpheli yakalandı

Elazığ'da şikayetçi olunan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA | 16.12.2019 - 13:31..
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58 yaşındaki anne H.G., oğlu F.G. tarafından Elazığ merkeze bağlı Rizaiye Mahallesi Şair Elmas Yıldırım Sokak'taki bir evde rehin alınıp, darbedildi.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TEDAVİ GÖRDÜ

Polis ekipleri, eve girerek şüpheliyi etkisiz hale getirip gözaltına aldı. Anne ise ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Annesini döven şüpheli yakalandı

TUTUKLANDI

Emniyette kasten yaralama suçundan ifadesi alınan şüpheli F.G. adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Annesini döven şüpheli yakalandı

2 YILDIR ŞİDDET GÖRÜYOR

Öte yandan anne H.G. yaşadığı darp olayını anlattı. Oğlundan 2 yıldır şiddet gördüğünü belirten anne H.G., bir süre sığınma evinde kaldığını, son olaydan sonra şikayetçi olduğunu anlattı.

Annesini döven şüpheli yakalandı

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