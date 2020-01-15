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Annesini öldürdükten sonra cesedi taşıdığı görüntüler

Tartıştığı annesini başına keserle vurarak öldüren zanlının, cesedi arkadaşıyla birlikte taşıdıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA | 15.01.2020 - 14:12..
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Arnavutköy’de ormanlık alanda Melahat İşbir isimli kadına ait olduğu tespit edilen ceset bulunmuş, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde kadını öldüren kişinin, oğlu Batuhan Ü. olduğu tespit edilmişti.

Katil zanlısı ve cesedi ortadan kaldırmasına yardım ettiği öğrenilen Batuhan Ü.’nün arkadaşı Furkan S., kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştı.

BAŞINA KESERLE VURARAK ÖLDÜRMÜŞTÜ

Gözaltına alınarak emniyete götürülen katil zanlısı Batuhan Ü. cinayeti itiraf ederek, olay günü eve geldiğinde annesini tanımadığı bir erkekle gördüğünü, erkek şahısın gittikten sonra annesiyle tartışmaya başladığını söylemişti. Batuhan Ü. ifadesinin devamında, tartışma sürerken annesinin başına keserle vurduğu ve annesinin bu darbeyle öldüğünü, bunun üzerine arkadaşı Furkan S.’yi çağırarak kendisinden yardım istediğini ve birlikte cesedi battaniyeye sarıp Arnavutköy’e götürüp gömdüklerini belirtmişti.

Öz annesini öldürdükten sonra cesedini böyle taşıdı -VİDEO

1 HAFTA CESETLE YAŞADI

Katil zanlısının, bir hafta boyunca cesetle aynı evde yaşadığı öğrenildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Esenler’de ikamet ettiği, daha önce iki evlilik yapıp ayrıldığı, iki eşinden de birer çocuğu olduğu öğrenilen Melahat İşbir’i başına keserle vurarak öldüren Batuhan Ü. ve cesedi ortadan kaldırmasına yardım ettiği belirlenen arkadaşı Furkan S., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Annesini öldürdükten sonra cesedi taşıdığı görüntüler

Annesini öldürdükten sonra cesedi taşıdığı görüntüler

Annesini öldürdükten sonra cesedi taşıdığı görüntüler

Annesini öldürdükten sonra cesedi taşıdığı görüntüler

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