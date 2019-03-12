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Annesini öldüren şahıs kendini ihbar etti

Annesi ile para vermediği önce tartışan ardından boğarak öldüren şahıs teslim oldu.

DHA | 12.03.2019 - 02:09..
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Kırşehir'in Kaman ilçesinde annesi Fayike T. ile birlikte yaşayan Mehmet T., annesinden ihtiyacı olduğunu belirterek para istedi. İddiaya göre annesinin "Benim de param yok" demesi üzerine çıkan tartışmanın ardından Mehmet T., annesi Fayike T.'yi, boğazını sıkarak öldürdü ve geceyi cesetle birlikte evde geçirdi.

"ANNEMİ ÖLDÜRDÜM GÖMDÜM"

Mehmet T., ertesi gün annesinin cesedini araca yükleyerek Ankara-Kırıkkale Karayolu'nun Karakeçili yol ayrımındaki toprak alana gömdü. 
Ardından köye geri dönen Mehmet Talu, bugün jandarmayı arayarak "Annemi öldürdüm ve Kırıkkale-Ankara Karayolu'nun Karakeçili yol ayırımına gömdüm" diye itirafta bulundu. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Mehmet T.'yi gözaltına aldı. Kırıkkale jandarma ekipleri ise şüphelinin tarif ettiği yerde yaptığı kazıda Fayike T.'nin cansız bedenine ulaştı. Fayike T.'nin topraktan çıkarılan cesedi, Karakeçili Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Mehmet T.'nin ise jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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