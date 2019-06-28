Annesini otomobilde gören adam sürücüyü öldürdü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi bir kişi, 06 KKE 99 plakalı otomobil ile N.Y. yönetimindeki 38 BV 243 plakalı otomobili, sokakta bir süre kovaladı.

ŞARAMPOLE YUVARLADI, SİLAHLA ÖLDÜRDÜ

Sürücü, daha sonra Y.'nin otomobiline çarpıp, sürükleyerek kendi aracıyla birlikte şarampole yuvarladı. Araçtan inen sürücü, ters dönen diğer otomobilin sürücüsü N.Y.'ye tabanca ile iki el ateş etti. Şüpheli, daha sonra yoldan geçen başka bir otomobili durdurdu. Sürücüye silah çeken şüpheli, aracı gasbederek kaçtı.

GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan sürücünün Burhan B. olduğunu belirledi. Burhan B., akşam saatlerinde evinde, olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

"YARALI GÖRÜNCE ATEŞ ETTİM"

Burhan B. sorgusunda, N.Y.'nin aracında, onunla ilişki yaşadığı iddia edilen annesi N.B.'yi gördüğünü söyledi. Annesinin içinde bulunduğu otomobili takip ettiğini belirten Burhan B., otomobiliyle araca çarpıp, şarampole yuvarladığını, N.Y.'nin yaralı olduğunu görünce tabancasını çıkarıp ateş ettiğini, hafif yaralı olan annesini ise alıp bölgeden ayrıldığını ifade etti.

İLİŞKİ YAŞADIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

N.Y.'yi annesiyle ilişki yaşadığı için öldürdüğünü söyleyen Burhan B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayda hafif yaralanan annesi N.B. ise polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.