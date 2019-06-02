taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8385
Euro
6.5422
Altın
1305.47
Borsa
90589.73
Gram Altın
245.117

Annesini Trafik Müdürüne şikayet etti

Bayram tatili yolculuğunda, bir çocuk annesinin hatalı sürüşlerini ve yaptıklarını trafik ekiplerine söyledi.

İHA | 02.06.2019 - 21:27..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Muğla'nın en önemli geçiş noktalarından birisi olan Gökova Körfezi Sakartepe rampası inişinde İl Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri ortak uygulama gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri radar uygulaması yaparken, emniyet trafik ekipleri de drone ile uygulama gerçekleştirdi.

Burada tatile gelen sürücüler uyarılırken, çocuklara da tişört, düdük, şapka ve ailelerinin yolculuk esnasında trafik kuralları ile ilgili not verecekleri karne dağıtıldı.

Annesini Trafik Müdürüne şikayet etti

Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Bölge Trafik Müdürü Raşit Tosun, tatile giden bir ailenin çocuklarına karne vererek uyarılarda bulundu. Tosun, "Genç arkadaşlarım bu bayram trafik polisi sizsiniz. O yüzden ben size birer tane karne veriyorum. Babanız emniyet kemerini takmazsa, yolda giderken cep telefonu ile konuşursa, dışarıya çöp atarsa, yayalara yol vermezse hemen düdüklerden alıyorsunuz çalıyorsunuz" dedi.

ANNEM ELMAYI DIŞARI ATTI

Trafik Şube Müdürünün bu uyarısının ardandan arka koltukta oturan çocuk annesini polise şikayet etti. Çocuk, "Annem zaten elmasını dışarı attı" dedi. Anne ise uygulamanın başarılı olduğunu belirterek, "Bence çok başarılı. Gördüğünüz gibi çocuktan al haberi şeklinde. Hemen sen öyle yapmadın, bak polis amca şey yaptı deyip sonra sözünü dinliyorsun gerçekten" dedi.

Annesini Trafik Müdürüne şikâyet etti VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İBB Başkanlığı için 3 firmanın son anketleri yayınlandı

İBB Başkanlığı için 3 firmanın son anketleri yayınlandı

711
İsmail Erdem TFF yönetimine girdi

İsmail Erdem TFF yönetimine girdi

287
Bakan Varank'ın sahur davetinde Binali Yıldırım sürprizi

Bakan Varank'ın sahur davetinde Binali Yıldırım sürprizi

239
Almanya'da SPD Genel Başkanı istifa etti

Almanya'da SPD Genel Başkanı istifa etti

168
Andy Ruiz, Joshua'yı nakavt etti

Andy Ruiz, Joshua'yı nakavt etti

108
3 ilçe ve 1 beldede yeniden seçim sonuçlandı

3 ilçe ve 1 beldede yeniden seçim sonuçlandı

73
El Salvador'un başına Osmanlı torunu Başkan

El Salvador'un başına Osmanlı torunu Başkan

66
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir