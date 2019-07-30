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Annesinin elini bırakan çocuk otobüsün altında ezildi

Emirgan’da annesinin elini bırakıp bir anda yola atlayan yabancı uyruklu küçük yaştaki çocuğu, halk otobüsü ezdi. Çocuğunun ezildiğini gören anne ise bayılarak yere yığıldı.

İHA | 30.07.2019 - 10:24..
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İstanbul Sarıyer'de Arap kadın turist, 3 çocuğuyla beraber Emirgan Korusu'nu gezmeye geldi.

HALK OTOBÜSÜ ALTINA ALDI

Kadın çocuklarıyla koruyu gezdikten sonra sahil kapısından çıkarak, yolun karşısına geçmek istedi. Turist kadının çocuğu, elini bırakarak bir anda yola atladı. O esnada Sarıyer istikametine doğru seyreden halk otobüsü, küçük çocuğu altına alarak arka lastikleriyle ezdi.

Dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Annesinin elini bırakan çocuk otobüsün altında ezildi ViDEO

ELİNİ BIRAKINCA EZİLDİ

Görüntülerde, kadın çocuklarıyla beraber yola doğru yürüyor. O esnada yoldan çok sayıda araç geçiyor. Kadın çocuklarıyla beraber yola yaklaştığı esnada küçük çocuğu annesinin elini bırakıyor ve koşarak yola atlıyor. Sahil yolundaki halk otobüsü ise çocuğa çarptıktan sonra altına alıyor ve arka lastiklerle üstünden geçiyor. Çocuğunun ezildiğini gören anne, bayılarak yere düşüyor. Otobüs dururken, çevredeki vatandaşlar ise koşarak olay yerine gidiyor.

Annesinin elini bırakan çocuk otobüsün altında ezildi

ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

Kaza sonrası çocuğun durumunun ağır olduğunu gören çevredeki vatandaşlar, yoldan bir taksi çevirdi. Taksici de ağır yaralı çocuğu, Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. İlk müdahalesi burada yapılan çocuğun durumunun ağır olması nedeniyle başka bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

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