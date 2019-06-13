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Annesinin elini bırakınca vinç çarptı

Düzce'de annesinin elini bırakarak karşıya geçmek için koşan 7 yaşındaki küçük kız çocuğuna vinç çarptı. Küçük kız yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA | 13.06.2019 - 19:09..
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Düzce'deki Atatürk Bulvarı üzerinde 7 yaüşındaki Gizem Su Karaca, kaldırımda annesiyle yürürken aniden annesinin elini bırakarak yolun karşısına geçmek istedi.

Annesinin elini bırakınca vinç çarptı

YERDE SÜRÜKLENDİ

Bu sırada Metin Karadere idaresindeki 81 FP 544 plakalı vinç, küçük kıza çarptı. Çarpmanın etkisi ile yerde sürüklenen küçük kız, yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından küçük kız hastaneye kaldırıldı.

Annesinin elini bırakınca vinç çarptı VİDEO

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Annesinin elini bırakınca vinç çarptı

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