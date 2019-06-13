Annesinin elini bırakınca vinç çarptı

1 Volkan Şen, Bursaspor'a transfer oluyor Son olarak Konyaspor forması giyen, geçtiğimiz sezon ise herhangi bir takımda oynamayan Volkan Şen, Bursaspor'a geri dönüyor.

2 Yıkılma tehlikesi olan bina boşaltıldı Güngören'de 5 katlı bir bina yıkılma tehlikesi üzerine tahliye edildi.

3 Sırbistan hudut kapılarında Türk polisine görev Sırbistan hudut kapılarında Türk vatandaşlarının iş ve işlemlerini kolaylaştırmak için görevlendirilen bir emniyet müdürü ve 10 polis memuru Sırbistan'a uğurlandı.

4 AB Sorumlu Komiseri: Türkiye AB'yi sevmiyor Rusya, Türkiye ve ABD’nin eşit derecede Avrupa Birliği’ni sevmediğini söyleyen Günther Oettinger, bu ülkelerin birlik üyesi ülkelerle ayrı ayrı iş yapmayı tercih ettiğini dile getirdi.

5 Sahte polisi dilenci kılığı ile yakaladılar Kendisini polis olarak tanıtan şahıs, polisin dilenci, garson ve seyyar satıcı kılığında attığı pusuda kıskıvrak yakalandı.

6 Kızına cinsel istismarda bulunan baba 27 yıl ceza aldı Yalova'nın Altınova ilçesinde, 12 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan babaya 27 yıl 13 ay hapis cezası verildi.