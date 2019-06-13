Düzce'deki Atatürk Bulvarı üzerinde 7 yaüşındaki Gizem Su Karaca, kaldırımda annesiyle yürürken aniden annesinin elini bırakarak yolun karşısına geçmek istedi.
YERDE SÜRÜKLENDİ
Bu sırada Metin Karadere idaresindeki 81 FP 544 plakalı vinç, küçük kıza çarptı. Çarpmanın etkisi ile yerde sürüklenen küçük kız, yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından küçük kız hastaneye kaldırıldı.
Annesinin elini bırakınca vinç çarptı VİDEO
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.