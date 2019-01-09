taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.495
Euro
6.30355
Altın
1284.535
Borsa
90985.85
Gram Altın
227.444

Annesinin öldüğü gün kalp krizinden öldü

Ankara'nın Kahramankazan annesinin öldüğü öğrenen genç baba, kalp krizi geçirdi. İkizleri olan 27 yaşındaki baba doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

DHA | 09.01.2019 - 16:53..
  1. Haberler
  2. KUTU LINK
Whatsapp ile paylaş

Kahramankazan’da oturan tansiyon hastası 74 yaşındaki Cemile Bostan, 6 gün önce rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Yaşlılığa bağlı farklı hastalıkları da bulunan 9 çocuk annesi Cemile Bostan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Annesinin öldüğü gün kalp krizinden öldü

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Akaryakıt istasyonundaki markette çalışan 27 yaşındaki Tayfun Bostan ise annesinin ölüm haberini alınca büyük üzüntü yaşadı. Kalp krizi geçiren Tayfun Bostan, Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha önce geçirdiği rahatsızlığın ardından kalp pili takıldığı öğrenilen Tayfun Bostan, hastanede doktorların yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Annesinin öldüğü gün kalp krizinden öldü

Evli ve 1,5 yaşında ikizleri olan Tayfun Bostan, aynı gün öldüğü annesiyle birlikte Kızılcahamam'da yan yana toprağa verildi.

Günün önemli gelişmeleri VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Birleştiren İhtiyaç Kredisi nasıl çekilir

Birleştiren İhtiyaç Kredisi nasıl çekilir

108
Hastalarının çıplak görüntülerini paylaşan doktor yakalandı

Hastalarının çıplak görüntülerini paylaşan doktor yakalandı

146
Erdoğan: Ülkemizden keneviri söküp aldılar

Erdoğan: Ülkemizden keneviri söküp aldılar

158
İdo Tatlıses bedelliyi Tekirdağ'da yapacak

İdo Tatlıses bedelliyi Tekirdağ'da yapacak

55
İdris Naim Şahin çatı aday olmak istiyor

İdris Naim Şahin çatı aday olmak istiyor

93
ABD medyasında Bolton ziyareti

ABD medyasında Bolton ziyareti

87
Yeni yapılandırma imkanıyla kredi ödeme planı

Yeni yapılandırma imkanıyla kredi ödeme planı

65
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir