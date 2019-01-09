Annesinin öldüğü gün kalp krizinden öldü

Kahramankazan’da oturan tansiyon hastası 74 yaşındaki Cemile Bostan, 6 gün önce rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Yaşlılığa bağlı farklı hastalıkları da bulunan 9 çocuk annesi Cemile Bostan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Akaryakıt istasyonundaki markette çalışan 27 yaşındaki Tayfun Bostan ise annesinin ölüm haberini alınca büyük üzüntü yaşadı. Kalp krizi geçiren Tayfun Bostan, Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha önce geçirdiği rahatsızlığın ardından kalp pili takıldığı öğrenilen Tayfun Bostan, hastanede doktorların yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 1,5 yaşında ikizleri olan Tayfun Bostan, aynı gün öldüğü annesiyle birlikte Kızılcahamam'da yan yana toprağa verildi.

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