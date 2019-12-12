Annesinin yerine sınava giren adam yakalandı

Brezilya'da 60 yaşındaki Maria adındaki bir kadın, 3 kez girdiği ehliyet sınavını geçemeyince 43 yaşındaki oğlu Heitor Schiave annesine yardım etmek için farklı bir yola başvurdu.

Porto Velho kentinde yaşayan ve araba tamircisi olan Schiave, annesinin yerine dördüncü kez sınava girmek için kadın kıyafeti giydi.

HER AYRINTIYI PLANLADI

Daily Mail Online'da yer alan habere göre; yüzüne makyaj yapan, tırnaklarına kırmızı öje süren Schiave, çiçekli bluz ve uzun bir etek giyip saçlarını da buna uygun hale getirdi. Her ayrıntıyı planlayıp düşünen Schiave neredeyse başarılı oluyordu ama bir kadınınkinden aşırı derecede farklı olan büyük elleri ve kalın sesinden şüphelenen müfettiş, Schiave'nin kimliğini tekrar kontrol etmeye karar verdi.

"HEMEN ANLADIM"

Polise konuşan Aline Mendonça adındaki müfettiş, "İlk başta kılığı anormal gelmedi bana çünkü 5. adayımın sınavını yeni bitirmiştim ve dikkatim biraz dağılmıştı. Ancak arabaya binip son aday olduğunu düşündüğüm kişinin yanında oturunca, hemen o kişinin aslında kadın gibi giyinen bir erkek olduğunu anladım." dedi.

"MAKYAJI ÇOK İYİ YAPILMIŞTI"

Mendonça, "Kadınsı ve olabildiğince doğal görünmek için elinden geleni yapıyordu. Makyajı gerçekten iyi yapılmıştı ve aşırı derecede iyi gözüküyordu. Doğrulamak için kimliğini bana göstermesini istedim ve işte o zaman test için kaydını yaptırdığım kişi olmadığı ortaya çıktı. Daha sonra polisi aradım çünkü yaptığı şey suç olarak bildirilmeliydi." ifadelerini kullandı.

KEFALETLE SERBEST KALDI

Kimlikte sahtecilik ve devlet kurumunu aldatma suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Schiave, kefaletle serbest bırakılırken, soruşturma başlatıldı.