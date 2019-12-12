taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7679
Euro
6.4182
Altın
1466.68
Borsa
110019.98
Gram Altın
272.948
Bitcoin
41438.73

Annesinin yerine sınava giren adam yakalandı

Brezilya’da 43 yaşında bir kişi, 3 kez ehliyet sınavını geçemeyen 60 yaşındaki annesinin yerine sınava girdi.

Haber Merkezi | 12.12.2019 - 18:01..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Brezilya'da 60 yaşındaki Maria adındaki bir kadın, 3 kez girdiği ehliyet sınavını geçemeyince 43 yaşındaki oğlu Heitor Schiave annesine yardım etmek için farklı bir yola başvurdu.

Porto Velho kentinde yaşayan ve araba tamircisi olan Schiave, annesinin yerine dördüncü kez sınava girmek için kadın kıyafeti giydi.

HER AYRINTIYI PLANLADI

Daily Mail Online'da yer alan habere göre; yüzüne makyaj yapan, tırnaklarına kırmızı öje süren Schiave, çiçekli bluz ve uzun bir etek giyip saçlarını da buna uygun hale getirdi. Her ayrıntıyı planlayıp düşünen Schiave neredeyse başarılı oluyordu ama bir kadınınkinden aşırı derecede farklı olan büyük elleri ve kalın sesinden şüphelenen müfettiş, Schiave'nin kimliğini tekrar kontrol etmeye karar verdi.

Annesinin yerine sınava giren adam yakalandı

"HEMEN ANLADIM"

Polise konuşan Aline Mendonça adındaki müfettiş, "İlk başta kılığı anormal gelmedi bana çünkü 5. adayımın sınavını yeni bitirmiştim ve dikkatim biraz dağılmıştı. Ancak arabaya binip son aday olduğunu düşündüğüm kişinin yanında oturunca, hemen o kişinin aslında kadın gibi giyinen bir erkek olduğunu anladım." dedi.

Annesinin yerine sınava giren adam yakalandı

"MAKYAJI ÇOK İYİ YAPILMIŞTI"

Mendonça, "Kadınsı ve olabildiğince doğal görünmek için elinden geleni yapıyordu. Makyajı gerçekten iyi yapılmıştı ve aşırı derecede iyi gözüküyordu. Doğrulamak için kimliğini bana göstermesini istedim ve işte o zaman test için kaydını yaptırdığım kişi olmadığı ortaya çıktı. Daha sonra polisi aradım çünkü yaptığı şey suç olarak bildirilmeliydi." ifadelerini kullandı.

Annesinin yerine sınava giren adam yakalandı

KEFALETLE SERBEST KALDI

Kimlikte sahtecilik ve devlet kurumunu aldatma suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Schiave, kefaletle serbest bırakılırken, soruşturma başlatıldı.

Annesinin yerine sınava giren adam yakalandı

Annesinin yerine sınava giren adam yakalandı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
BAE Prensi’nin uyuşturucudan öldüğü kesinleşti

BAE Prensi’nin uyuşturucudan öldüğü kesinleşti

378
Ağrı'da teröristlerin öldürülme anı

Ağrı'da teröristlerin öldürülme anı

425
Acun Ilıcalı-Zuhal Topal gerginliği büyüyor

Acun Ilıcalı-Zuhal Topal gerginliği büyüyor

135
Hafter'den kurmay başkanına Türk gemilerini batırma emri

Hafter'den kurmay başkanına Türk gemilerini batırma emri

457
Merkez Bankası 2019'un son faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası 2019'un son faiz kararını açıkladı

274
Şırıngalı çikolatadan bir çocuk daha öldü

Şırıngalı çikolatadan bir çocuk daha öldü

207
Çukur'dan Süleyman Soylu'ya 'lanet' yanıtı

Çukur'dan Süleyman Soylu'ya 'lanet' yanıtı

382
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir