Janset Paçal 23 yıllık sevgilisine teşekkür etti

Oyuncu Janset Paçal, müzisyen-yapımcı Tarkan Gözübüyük'e olan aşkını sosyal medyadan duygusal bir yazıyla kaleme aldı.

"TAM 23 YILDIR"

Paçal, 23 yıldır birlikle olduğu Tarkan Gözübüyük'e olan aşkını şu sözlerle ifade etti; "Tam 23 yıldır, Hep yanımda olduğun için. Katılmadığın fikrime dahi saygı duyduğun için. Verdiğim her kararda beni desteklediğin için. Herhangi bir emeğimle gurur duyup bunu hep hissettirdiğin için. En hararetli tartışmamızda dahi geri dönüşü olmayan cümleler kurmadığın için. Erkekliğini bahane etmeden kocaman sevdiğin ve her daim söylediğin için. Her zaman onore ettiğin için. Romantik olduğun için. Ayağına hizmet beklemediğin için. Hala "lütfen"siz ricada bulunmadığın için. El üstünde tuttuğun için. Hep saygılı olduğun için, Arabamın kapısını açtığın için. Gülümsemeni esirgemediğin için, Birlikte ağlayabildiğimiz için. Güven verdiğin için. Güzelin olduğum için. İşimde de beni desteklediğin için. Sevgimize emek verdiğin için. Aşk olduğun için. Kısaca, Bu kadar güzel olduğun ve güzel sevdiğin için. Seni çok seviyorum güzel adam."