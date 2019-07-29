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Antalya'da 14 ton sahte gübre ele geçirildi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün denetim ve kontrolleri sırasında tonlarca sahte gübre bulundu.

İHA | 29.07.2019 - 10:02..
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Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetim ve kontrol çalışmalarında 14 ton sahte gübre ve zirai ilaç ele geçirdi.

ÜRÜNLER RUHSATLI OLMALI

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bitkisel üretimde kullanılan bitki besleme ve bitki koruma ürünlerinin, bakanlıktan üretim izinli, tescilli ve ruhsatlı olmasının önemli olduğunu vurguladı.

Antalya'da 14 ton sahte gübre ele geçirildi

14 TON SAHTE GÜBRE

Bu kapsamda piyasaya sunulan ürünlere yönelik il müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü piyasa denetim ve kontrol çalışmasında çeşitli firmalara ait gübre ve zirai ilaçları taklit ve tağşiş etmek suretiyle üretilmiş yaklaşık 14 ton sahte gübre ile zirai ilaç ele geçirildi.

Antalya'da 14 ton sahte gübre ele geçirildi

İLAÇLARA EL KONULDU

Piyasaya sunulmadan ele geçirilen sahte gübre ve zirai ilaçlara el konulurken ilgililer hakkında idari ve adli işlem başlatılarak Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

İl müdürlüğü çiftçilere, gübre ve zirai ilaç satmak üzere yetkilendirilmiş olan bayilerden temin yoluna gitmeleri uyarısında bulundu.

Antalya'da 14 ton sahte gübre ele geçirildi

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