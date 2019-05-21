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Antalya emniyetinin Lara Croft'u meslektaşlarını eğitiyor

Antalya'da poligonda aynı anda 100 meslektaşına silahla atış eğitimi veren, hedefleri gözü kapalı 12'den vurabilen başpolis Nisa Aydın, başarılarıyla takdir topluyor.

AA | 21.05.2019 - 02:11..
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Poligonda aynı anda 100 erkek meslektaşına silahla atış eğitimi veren başpolis Nisa Aydın, başarılarıyla çevresine gurur kaynağı oldu.

HEDEFLERİ 12'DEN VURUYOR

Antalya Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın polis Aydın, meslektaşlarına ileri seviye atış eğitimleri veriyor. Beylik tabancası ve uzun namlulu silahlarla sabit ve hareketli hedefleri gözü kapalıyken bile hedefini 12'den vurabiliyor.

Kırıkkale'de 6 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak dünyaya gelen Nisa Aydın, liseyi bitirdikten sonra polislik hayali kurarken beyin kanaması sonucu annesini, 38 gün sonra da babasını kalp krizi sonucu kaybetti.

Antalya emniyetinin Lara Croft'u meslektaşlarını eğitiyor

ATIŞ EĞİTMENİ OLDU

Aydın, çocukluk hayali olan polislik mesleğine girebilmek için ağabeylerinin desteğiyle 1999'da Trabzon Polis Okulunu kazandı. Buradan başarıyla mezun olan Nisa Aydın, Nevşehir'de mesleğine ilk adımını attı.

Nevşehir'i temsilen katıldığı Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 157. Yılı atış şampiyonasında bölge üçüncüsü, 158. yıl atış şampiyonasında da bölge birincisi olan Aydın, keskin nişancılığını sürekli geliştirdi. Sivas'ta da 9 yıl görev yapan Nisa Aydın, aldığı teorik ve uygulamalı eğitimler neticesi atış eğitmeni oldu.

Antalya Emniyeti'nin 'Lara Croft'u VİDEO

Antalya emniyetinin Lara Croft'u meslektaşlarını eğitiyor

TEŞKİLATIN GURUR KAYNAĞI

İl Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonu'nda meslektaşlarına, polisin silah kullanmasını gerektirecek şartlar oluştuğunda ve kanunların verdiği yetki çerçevesinde hedefi etkisiz hale getirmeyi öğreten Aydın, kadın olduğu için ilk başlarda yadırganmasına rağmen emniyetin gururu oldu.

Antalya emniyetinin Lara Croft'u meslektaşlarını eğitiyor

Meslektaşlarının ünlü Amerikalı aktris Angelina Jolie'nin hayat verdiği her attığını vuran macera filminin ana karakteri "Lara Croft: Tomb Raider" olarak andığı Nisa Aydın, 16 kişilik atış ekibiyle Polis Akademisi Başkanlığının her yıl yayınladığı genelge doğrultusunda aynı anda 100 emniyet personeline beylik tabancaları ile uzun namlulu silahların teknik ve taktik atış eğitimlerini verebiliyor.

Başpolis memuru Nisa Aydın (40) AA muhabirine yaptığı açıklamada, polislik aşkının küçüklüğünde içine işlediğini, çocukken bebekler yerine tahta tabancayla oynadığını anlatarak, şunları söyledi:

Antalya emniyetinin Lara Croft'u meslektaşlarını eğitiyor

"Benim için silah vücudumun bir uzvu,elim, ayağım, gözüm gibi. Silaha o kadar alıştım ki benimle bütünleşti. Amacım, bunu meslektaşlarıma en iyi şekilde aktarabilmek ve kanunların bize verdiği yetki doğduğunda en iyi şekilde silahımızı kullanabilmeyi öğretmek."

Aydın, eğitim verdiği arkadaşlarının terör bölgelerinde başarılı operasyonlar gerçekleştirdiğini vurguladı.

"SİZDEN KOMUT ALMAK İSTİYORUZ"

Personele "kas hafızası" oluşturmaya çalıştıklarını vurgulayan Aydın, şu değerlendirmede bulundu:

"Kas hafızası oluştuğu zaman silahı çıkarıp, hedefi aldığınızda vuruyorsunuz, mesafe fark etmez. Silah çekme, yer değiştirme her türlü eğitimimiz var. Asla sabit kalıp yerimizde hedef olmadan, sağa sola kayarak, şarjör değiştirerek, yürüyerek hareketli atışlarımız var. Burada eğitimlere başladığımda, 'Bize bir bayan mı anlatacak atış dersini?' dediler. Hatta 'Hocam etmeyin, gözünüzü seveyim, siz işinize bakın.' diyenler oldu. Eğitimlerde ikinci dönemden sonra beni kabullendiler. Artık izinli olduğumda, 'Hocam siz olmayınca alanın tadı yok, sizden komut almak istiyoruz.' diyorlar."

Antalya emniyetinin Lara Croft'u meslektaşlarını eğitiyor

"AFRİN'E İDLİB'E KOŞARK GİDERİM"

Vatan, millet sevgisi üzerine şiirler de yazan Aydın, görevdeyken her İstiklal Marşı okunduğunda gözlerinin dolduğunu, göndere bayrak çekerken duygulandığını dile getirdi. Aydın, "Bu gururlu teşkilatın, özüyle gücüyle ve geçmişinden gelen tecrübesiyle bir mensubu olduğum için Allah'a şükrediyorum. Dualarıma kavuştum ve 18 yıldır canımla kanımla ve başımla bu teşkilata hizmet ediyorum. Son nefesime kadar da mücadele etmeye devam edeceğim." ifadesini kullandı.

Antalya emniyetinin Lara Croft'u meslektaşlarını eğitiyor

Hedefler vurulduğunda yorgunluğunun gittiğini belirten Aydın, operasyon bölgelerinde görev yapmanın hayalini kurduğunu söyledi.

Aydın, "Yarın 'Afrin'e, İdlib'e gideceksin.' deseler koşa koşa giderim. Keşke Rabb'im nasip etse de gitsem." dedi.

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