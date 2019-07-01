Antalya ezberini bozuyorum: Tatil Olimpos'ta diyorum

Olimpos ağaç ev modasıyla ne parlamıştı 2000’lerde... Sadece Türkiye değil, turistin de vazgeçemediği bir yerdi. Tabii zamanla keşfedilen güzel belde sosyetenin de radarına girdi. Şimdilerde bungolovlar Olimpos'un yerlisi sayılan sevenleriyle dolu. Müşterisi hep aynı, yüzler tanıdık, yazlık misali her yıl geliyorlar. Ucuz, organik, başka bir Antalya burası.

Ben anlatayım, sen hayal et. Göreceklerin ve duyacakların seni Olimpos'a götürecek.

AĞAÇ EV MODASI GEÇMEDİ: OLİMPOS ADETA BİR BUNGALOV GEZEGENİ

Olimpos, sit alanı içerisinde bulunduğundan, bölgede yapılaşma yasak. Bu da ağaçları değerlendirme fikrine itmiş turizmcileri. Dev meşelerin tepelerinde uyuma keyfi de bize kalmış. Çoklu ranzaların olduğu bungalov odalar daha uygun. Çift kişilik veya tek kişilik klimalı odalar da tercih edebilirsin. Onlar da ahşap yapılar.





KANYON TURU YAPMALISIN: SU ÇOK SOĞUK!

Manavgat Köprülü Kanyonda günübirlik rafting turları meşhur. Fakat benim daha güzel bir teklifim var. Göynük Kanyonu'nda dolu dolu geçen tam bir günü içeren bir yürüyüş turu bu. Kanyona ulaştıktan itibaren serin suyun etkisini hissetmeye başlayacaksın. Hatta üşüme diye özel termal kıyafetler bile giyiyorsun. Geniş bir ekiple hareket ediyorsun. Likya Yolu üzerinde 10 dakikalık yürüyüşle başlıyorsunuz. Bu sırada Saklıvadi adı verilen mükemmel manzarayı görmeye hazır ol. Kayalardan atlaya hoplaya, suya gire çıka bir yolculuk bu. Müthiş eğlenceli, bol fotoğraflı bir aktivite.

He bir de, yapmak istersen ziplineda farklı uzunluklarda 2 parkur var. İlk gireceğin parkur 250 metre ikinci parkur sa 150 metre uzunluğunda.





ARKA BAHÇEDE DENİZ KEYFİ

Olimpos plajı Antalya Kumluca İlçesi Yazır Köyü Olimpos mevkinde kalıyor. Plaja bir liman kenti olan Olympos Antik Kenti içinden dere boyunca yürüyerek ulaşılıyor. Varılan koyun sol tarafında uzun kumsal Caretta'ların yumurtlama bölgelerinden biri olan Çıralı Plajı var. Yani basitçe, Olimpos plajı, biraz ilerisinde meşhur Çıralı plajı ile birleşiyor. Şezlong, kafe gibi adetler yok burada. Bulduğun gölgeliğin altına havlunu serip oturuyorsun.





YER SOFRASINDA KAHVALTI YAPMANIN TADI AYRI

Sabah kalktın mesela... Yürüyüş ve tırmanış gibi aktivitelerin ardından ortak alana dönüyorsun. Tesislerdee her gün vejetaryen yemekler ve deniz mahsullerinden oluşan açık büfeler servis ediliyor. Omlet anında pişip tabağa düşüyor. Tanıdık tanımadık herkes yemek alanında buluşup kahvaltı yapıyor. Sıradan bir kahvaltı oluyor sana keyifli bir sabah aktivitesi. Bazen yabancı turistlerle, bazen hemşerinle sohbete tutuşuyorsun.





GECE KAYA YÜRÜYÜŞÜ, GÜNDÜZ TEKNE TURU

Olimpos'taki otel tatilin boyunca çevresindeki doğal güzellikleri deneyimlemek ve çeşitli eğlenceli ve adrenalin dolu aktivitelere katılmak istersen, günübirlik Kemer turları da var. Günübirlik tekne turu, Köprüçay üzerindeki Köprülü Kanyonu'nda tam gün rafting ve kanyon turu, Beydağları Milli Parkı'nda bisiklet, cip safari veya ATV safari turları, dalış turu ve Tahtalı Dağı Olimpos Teleferik turu, Olimpos'ta katılabileceğin aktiviteler arasında en popüler olanları. Seç, beğen al...

ULAŞIM: HAVALİMANINDAN SERVİS KALKIYOR

Antalya Olimpos'a şahsi aracınla da ulaşım sağlayabilirsin fakat yolculuk yapmayı sevmende fayda var. Aksi halde Olimpos yolu insanı çileden çıkartabilir. Daha basit haliyle, uçakla Antalya'ya gelip, havalimanının önünde bulunan Olimpos servis araçlarıyla konaklayacağın ağaç evlere gidebilirsin.



