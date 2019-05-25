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Antalya Hali'nde domates 1 liraya kadar düştü

3 ile 5 lira arasında alıcı bulan domatesin fiyatı eriyor.

AA | 25.05.2019 - 12:05..
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Uzun zamandır pazar tezgahlarında ve marketlerde pahalılığından dolayı sıkça adından bahsettiren domates fiyatları Antalya Toptancı Hal’inde liste fiyatı 1 lira 60 kuruş olmasına rağmen bu yıl ilk defa 1 liraya kadar düşerek 1 liradan alıcı bulduğu ifade edildi.

3 İLE 5 LİRA ARASINDA ALICI BULMUŞTU

Antalya’nın Kumluca İlçesi’nde Hal’de ise liste fiyatı 1 TL 10 kuruş oldu. Sofraların vazgeçilmezi domates 2018 Eylül ayında yüzde 35,20'lik fiyat artışıyla zam şampiyonu olmuştu. Antalya Toptancı Hali’nde bu yıl sezonu 3,50 TL’den açan domates, uzun zaman 3 ile 5 TL’den alıcı bulmuştu.

Antalya Hali'nde domates 1 liraya kadar düştü

"ÇİFTÇİMİZİ KORKUTMAYALIM"

Diğer ürünlerin liste fiyatları ise; kabak 0.70 kuruş, salatalık 0.70 kuruş, patlıcan 2.60 lira, dolmalık biber 2.50 lira, üç burun 1.80 lira, kapta biber 8 lira

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