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Antalya iki mevsimi birden yaşatıyor

Antalya'da kayak tutkunları kar kalınlığı 1 ile 2 metre arasında değişen pistlere akın ederken, kent merkezinde ise güneşli havayı fırsat bilenler deniz keyfi yaptı.

DHA | 24.12.2018 - 14:31..
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Antalya kent merkezine 55 kilometre mesafede, 1850 metre yükseklikteki Saklıkent Kayak Merkezi'nde, kayak sezonu açıldı. İlçenin sahil kesiminde yazdan kalma günler yaşanırken, Toroslar'ın Beydağları kısmında yer alan Bakırlıdağı kuzey yamacına çıkan yerli ve yabacı turistler, karın tadını çıkarıyor.

YAZ VE KIŞ BİR ARADA

Yaz kış turizmin kalbinin atmaya devam ettiği Antalya, bu yıl da benzersiz görüntülere sahne oldu. Güneşli havayı fırsat bilenler sahil kesimlerine koşarken; kayakseverler ve çocuklu aileler de soluğu yaklaşık 2 metreyi bulan karla kaplı Saklıkent Kayak Merkezi'nde aldı.

Antalya iki mevsimi birden yaşatıyor

Zirvede kayak, sahilde deniz keyfi

GÜNDÜZ KAYAK, ÖĞLEDEN SONRA DENİZ

Özellikle ocak, şubat ve mart aylarında "Gündüz kayak,  öğleden sonra deniz" sloganı ile öne çıkan Saklıkent Kayak Merkezi, ılıman iklimi sayesinde ülkemizdeki sıcaklığın en yüksek olduğu kayak merkezi.

Açık havada kayak yapmak isteyenler, sisin olmadığı kayak merkezini en iyi şekilde değerlendiriyor. Saklıkent'in zirvesi, sıcağıyla ünlü Antalya'nın doğal güzelliklerinin apayrı bir yanını yansıtıyor.

Antalya iki mevsimi birden yaşatıyor

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