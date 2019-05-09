Antalya Kum Heykel Festivali’ne 200 bin kişi bekleniyor

Bu yılki temasının dışında geçtiğimiz festivallerde de yer alan heykellerle birlikte, 10 bin ton üzerinde kum kullanıldı. 10 Mayıs Cuma günü açılacak festival, yaz sezonunda saat 09.30 ile 23.00 arasında ziyaret açık kalacak.

ATATÜRK'E ÖZEL KÖŞE YAPILDI

Yeni temasıyla Levietan, Captan Silver, Deniz Kızı ve atı, Poseidon gibi heykellerin yanı sıra, Hollywood karakteri olan AquaMen Heykel’in de yer aldığı festivalde, Mustafa Kemal Atatürk heykeline özel bir alan hazırlandı. Üzeri dev Türk Bayrağı'nın olduğu koruma tentesiyle kapatılan heykel, festival alanının ilk giriş kısmında yer aldı.





HAYAL MAHSULÜ VE MİTOLOJİK TEMALAR

Bu yılki organizasyonu ziyaretçilerin oldukça beğeneceğini dile getiren Festival Direktörü Cem Karaca, ziyaretçilerin masalsı bir ortamda hayal mahsulü ve mitolojik temalardan gelen güzel eserleri görebileceklerini söyledi.

Kum festivaline 200 bin ziyaretçi bekleniyor VİDEO











HEDEF 200 BİN ZİYARETÇİ

Antalya’nın 15 milyon civarında bir turist ağırlama hedefinin kendi ziyaretçi hedeflerine de yansıdığını aktaran Karaca, “Bu senede 150-200 bin arasında bir ziyaretçi sayısı ulaşmayı planlıyoruz. Geçen yıl 150 bine yaklaşmıştık. Bu sene turizme orantılı olarak ziyaretçi sayısında yüzde 20 artış öngörüyorum.” ifadelerini kaydetti.



