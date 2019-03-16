Antalya merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Antalya, Amasya, Ankara, Erzurum, Gaziantep, Malatya, Adıyaman ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.
9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Baskınlarda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 5, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 3 ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 1 personel olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.