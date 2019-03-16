Antalya merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Kalın: Charlie Hebdo için yürüyenler Yeni Zelanda için de yürüyecek mi?

1 ABD İslam Merkezi'nde Yeni Zelanda'daki saldırı protestosu ABD'nin Washington eyaletinde bulunan bir İslam Merkezi'nde kılınan namazın ardından Yeni Zelanda'da gerçekleşen saldırıya tepki gösterildi.

2 Londra'da Müslüman gruba çekiç ve sopalarla saldırdılar Londra'da bir grup, cami önünde bekleyen Müslüman gruba çekiç ve sopalarla saldırdı. Cemaat üyelerinden biri aracın üzerine çıkarak saldırganların kaçışlarına engel olmaya çalıştı ancak başaramadı.

3 İstanbul Havalimanı'na müze geliyor Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni yapılan İstanbul Havalimanı'na müze yapılacağını söyledi.

4 Özer Hurmacı: Yıldırımlar üst üste geldi Fenerbahçe'ye 2-1 kaybettikleri karşılaşmanın ardından konuşan Sivassporlu Özer Hurmacı, hakem Bülent Yıldırım'ı eleştirdi.

5 53 yıl sonra sağ eline kavuştu İzmir'de henüz bir yaşındayken sağ elinin baş ve işaret parmağının yanması nedeniyle sadece sol elini kullanabilen Ali Öztürk, parmak nakliyle yeniden sağ elini kullanmaya başladı.

6 Engelli öğrencilere 2 milyar 538 milyon liralık destek Engelli öğrenciler için özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine bir yılda sağlanan destek miktarı 2 milyar 538 milyon 448 bin 897 liraya ulaştı.