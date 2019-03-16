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Antalya merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Antalya merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

DHA | 16.03.2019 - 09:24..
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Antalya, Amasya, Ankara, Erzurum, Gaziantep, Malatya, Adıyaman ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Baskınlarda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 5, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 3 ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 1 personel olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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