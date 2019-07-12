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Antalya polisi Tosun'un fotoğraflarını araştırdı

Çiftlik Bank soruşturmasının firari ismi Mehmet Aydın'ın geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan fotoğraflarının 2017 yılına ait olduğu belirlendi.

Haber Merkezi | 12.07.2019 - 09:15..
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Tosun lakaplı Mehmet Aydın, kurucusu olduğu Çiftlik Bank ile 132 bin 222 kişiden dolandırdığı 1 milyar 139 milyon 972 bin TL ile kayıplara karıştı.

Uruguay, Berezilya ve Arjantin gibi Güney Amerika ülkelerinde olduğu iddia edilirken Tosun'un yeni fotoğrafları ortaya çıktı.

Fotoğraflarda; Mehmet Aydın'ın, eski eşi Sıla Aydın'a aldığı lüks yatta keyif sürdüğü görülüyordu.

POLİS ARAŞTIRDI

Fotoğrafarın Türkiye'de çekildiğinin anlaşılması üzerine Antalya polisi harekete geçti.

2017'DE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR

Emniyet ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda fotoğrafların 2017 yılında çekildiği belirlendi.

Antalya polisi Tosun'un fotoğraflarını araştırdı

Antalya polisi Tosun'un fotoğraflarını araştırdı

Antalya polisi Tosun'un fotoğraflarını araştırdı

Antalya polisi Tosun'un fotoğraflarını araştırdı

Antalya polisi Tosun'un fotoğraflarını araştırdı

Antalya polisi Tosun'un fotoğraflarını araştırdı

Antalya polisi Tosun'un fotoğraflarını araştırdı

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