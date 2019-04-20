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Antalya semalarında paraşütlü dünya şampiyonası

Alanya ilçesinde başlayan 2019 Paragliding Dünya Hedef Şampiyonası'na 29 ülkeden 130 sporcu katıldı.

İHA | 20.04.2019 - 06:02..
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Gökyüzünde paraşütle süzülerek plajda belirlenen hedefe konmak için birbiriyle yarışan 29 ülkeden 130 sporcu, 700 metre yükseklikteki Yassı Tepe’den havalandı.

Antalya semalarında paraşütlü dünya şampiyonası

ŞAMPİYONANIN İLK AYAĞI ALANYA'DA YAPILDI

Şampiyona hakkında bilgi veren organizasyon sorumlusu Ergun Ulu, Dünya Yamaç Paraşütleri Hedef Şampiyonası’nın birinci ayağını Alanya’da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Antalya semalarında paraşütlü dünya şampiyonası

Şampiyonaya birçok ülkeden profesyonel paraşüt pilotunun katıldığını belirten Ulu, “Alanya’da bu güzel manzara ve atmosferde gelen sporcularımıza en iyi şekilde ağırlamak için uğraşıyoruz. Alanya inşallah bundan sonra dünya şampiyonaları için ev sahipliği yapar. Bize bu şampiyona için destek veren Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel’e ve Alanya Tanıtım Vakfı olmak üzere bütün herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah kazasız belasız yarışmamızı bitiririz, herkesi mutlu bir şekilde evlerine göndeririz. Yarışmanın amacı ise, plajda ortada elektronik bir pet var. O pete en yakın basarak en az sayıyı toplayan birinci olacak. 7 uçuştan en kötü olanını sileceğiz 6 uçuşun toplamında da hakemlerle birlikte değerlendirme yapılacak ve en az sayıyı toplayan 1’incilik kürsüsüne çıkacak” dedi.

Antalya semalarında paraşütlü dünya şampiyonası

Antalya semalarında paraşütlü dünya şampiyonası

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