Antalya turizminde yeni gün rekoru

Türkiye'nin en önemli döviz girdisi kaynaklarından turizm sektöründe, dünyada en çok turistin ağırlandığı 3'üncü kent konumundaki Antalya'da, 2019'un ilk aylarından bu yana kırılan rekorlara yenisi eklendi.

Geçen yıl 13 milyon 642 bin turistle tüm zamanların en yüksek sayısına ulaşılan kentte, bu yıl sonuna kadar toplam 16 milyon yabancı turist hedefleniyor.

TÜM ZAMANLARIN REKORU

Antalya turizminde, 13 Temmuz'da yeni rekor kırıldı. Cumartesi günü Antalya'ya hava yoluyla gelen 95 bin 5 turistle tüm zamanların 'gün' rekorunu kırıldı.

Yılbaşından 13 Temmuz'a kadar kente gelen turist sayısı ise 6 milyon 653 bin 560'a ulaştı.

Vali Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"BEREKETİMİZ ARTSIN"

Geçen yıla oranla temmuz ayında yüzde 15 artışla 1 milyon 78 bin 208, yıllık bazda ise yüzde 16 artışla 6 milyon 653 bin 560 kişinin Antalya'ya geldiğini bildiren Karaloğlu, "Günlük ziyaretçi sayısında temmuzda yeni rekor kırıldı. Nazar değmesin. Rabbim bereketimizi artırsın." ifadelerini kullandı.