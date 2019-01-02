Antalya Valisi: Sürücülerde müthiş bir lakaytlık var

Vali Münir Karaloğlu makam aracında seyahat ederken yaşadığı ilginç olayı sosyal medya hesabından paylaştı.

"BİZE EL KOL HAREKETİ YAPIYOR"

Sürücü ile yaşadığı olayı anlatan Vali, "Manavgat’tan geliyoruz sol şeritte bir delikanlı var. Aracı sağ şeride çekmek için 15 dakika uğraştık. Üstelik yol bomboş. Sürücü hem sol şeridi ihlal ediyor hem de bize el kol hareketi yapıyor.

En sonunda ‘Aracı en sağa güvenlik şeridine alın, ceza yazın. Bu ona ders olsun, bundan sonra kurallara uysun’ dedim.

20 gün sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’nden (CİMER) not geldi. ‘Antalya Valisi’nin makam aracı boşken polisler beni zorla sağ şeride çekti. Vali Bey araçta yoktu ama varmış gibi davrandılar’ demiş. Hâlbuki ben araçtaydım. Bizim araç tabi filmli olduğu için içerisi dışardan gözükmüyor.

"SAYGI EKSİKLİĞİ VAR"

Üzülerek söylüyorum ki Antalya’daki sürücülerde müthiş bir lakaytlık var. Şimdi çıkalım Aspendos Bulvarı’na gidelim sağ şerit boş olduğu halde sol şeridi işgal edip 35-40 kilometre hızla giden onlarca araç görürüz. Acayip bir vurdumduymazlık ve saygı eksikliğimiz var. Hep beraber bunu çözmeliyiz. Çünkü medeniyetin en büyük göstergelerinden biri trafikteki davranış biçimi." ifadelerini kullandı.