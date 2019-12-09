Antalya yılı rekorla kapatıyor

Dünyanın önemli turizm merkezlerinden Antalya, 193 ülkeden turist çekiyor.

Turizmde iyi bir sezon geçiren kent, turist sayısı bakımından 2018'in rakamını geçen ay geride bıraktı. Antalya'ya 11 ayda gelen turist sayısı, 15 milyon 600 bini geçti.

GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 17'LİK BÜYÜME GERÇEKLEŞTİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de en çok ziyaretçi ağırlayan illerin başında gelen Antalya, bu yılı ise yeni bir rekorla kapamaya hazırlanıyor.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AA muhabirine, turizmde bu yıl, geçen yıla göre yüzde 17'lik bir büyüme gerçekleştiğini söyledi.

DİREKT UÇAKLA GELEN 15 MİLYONU GEÇTİ

Antalya'ya hava yoluyla direkt uçuşla gelen turist sayısının 15 milyonu geçtiğini vurgulayan Karaloğlu, İstanbul tarifeli seferlerle gelen turist sayısının ise 600 bin civarında olduğunu bildirdi.

BU AY DA 300 BİN KİŞİ BEKLENİYOR

Bugün itibarıyla Antalya'ya gelen yabancı turist sayısının 15 milyon 650 bin civarında olduğunu belirten Karaloğlu, "Bu ayda da 300 bin civarında yolcuyu bekliyoruz. Bu doğrultuda 2019'u 15 milyon 950 bin civarında turistle kapatmış olacağız. Hedefimiz 16 milyondu. Bu hedefi Antalya'da turizm sektörüyle koymuştuk, yıl sonunda da bu hedefe ulaşmış olacağız. Bu da bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.