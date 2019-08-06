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Antalya'da 1 hektar orman yandı

Kumluca ilçesine bağlı Beykonak Mahallesi'nde çıkan yangın nedeniyle 1 hektar orman zarar gördü.

İHA | 06.08.2019 - 17:47..
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Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Beykonak Mahallesi Dürümler mevkinde çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan yandı.

YANGIN ÖĞLE SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

Ormanlık alana yakın bölgede demir sera kuran vatandaşların spiralle demir kesmeleri veya demir kaynatmaları yüzünden çıktığı tahmin edilen yangın saat 15.25 sıralarında meydana geldi.

Antalya'da 1 hektar orman yandı

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Orman yangınını gören vatandaşlar hemen 177 Orman Yangın İhbar hattını aradı. Yangın yerine, jandarma ekipleri, 1 helikopter, 12 arazöz sevk edildi. Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü Ekipleri yangına çok hızlı bir şekilde müdahale etti.

Kuru otlardan başlayan yangın kısa süre sonra çam ormanına sıçradı. Ekipler, yangın büyümeden müdahale edince, kızıl çam ormanının bulunduğu yamaçlar yanmaktan kurtuldu.

Antalya'da 1 hektar orman yandı

3 AYRI YANGIN MEYDANA GELDİ

Ekipler yangın sonrası soğutma çalışmalarına devam ediyor. Kumluca Orman İşletme Müdürü Faik Yılmaz, yaz sezonunda 3 ayrı yangın meydana geldiğini hatıralarak, "Bu yangınların üçü de vatandaşlarımızın orman alanlarına yakın yerlerde demir sera kurarken kaynak yapmaları ve spiralle demir kesmeleri yüzünden meydana geldi. Vatandaşlarımıza ormanlık alanlarda 2 ay daha kaynak kullanmamalarını ve spiralle demir kesmemelerini öneriyorum.” çağrısında bulundu.

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