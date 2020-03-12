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Antalya'da 1 milyon euroluk Hint düğünü

Hindistanlı olup Şili’de yaşayan varlıklı ailelerden bir çiftin düğünü, 300’ü aşkın davetlinin katılımıyla Antalya'da yapıldı. 1 milyon euroya olan düğün renkli görüntülere sahne oldu.

İHA | 12.03.2020 - 18:09..
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Antalya, Hint çiftlerin düğünlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Şili’de ekim ayından beri devam eden büyük halk ayaklanması, Suriye’de süren gerginlik ve tüm dünyada seyahat, havacılık, konaklama ve etkinlik sektörünü temelinden sarsan koronavirüs salgınına rağmen Hint çift, Antalya’ya geldi.

Antalya'da 1 milyon euroluk Hint düğünü

ÖZEL UÇAKLA GELDİLER

Gelin Roshni Uttamchandani ve damat Rajeev Adwani farklı seremonilerde giyeceği kıyafetleri, makyöz, stil danışmanı, yardımcılarından oluşan ekibi ile özel uçakla turizm cenneti şehre indi. Gerçekleşen düğünün ilk gününde yaklaşık 350 kişi yer aldı.

Antalya'da 1 milyon euroluk Hint düğünü

3 GÜN 3 GECE DÜĞÜN

Özel dekor ve etkinliklerin hazırlandığı düğün, 3 gün 3 gece sürdü.

Uttamchandani ve Adwani aileleri bu düğün için hiçbir masraftan kaçınmadı. Hint çift, tam tamına 1 milyon euro harcadı.

Antalya'da 1 milyon euroluk Hint düğünü

"GETİRMEYİ BAŞARDIK"

Düğüne ilişkin bilgiler veren organizasyon ortaklarından Bünyat Özpak, "Seyahat sektörü tarihindeki en büyük krizin yaşandığı bir dönemde çok iyi bir iletişim kurduk, endişelerini giderdik. Getirmeye başardık." dedi.

Antalya'da 1 milyon euroluk Hint düğünü

"ÇOK CİDDİ ETKİLENDİK"

Sektörde zor zamanlar geçirdiklerini aktaran Özpak, "Çok ciddi bir iptal dalgasıyla karşı karşıyayız. Hemen hemen ileri tarihli işler iptal olmuş durumda genel olarak sektörde. Tarihin en zorlu döneminden geçiyor. Planladığımız Hint düğünlerinin yüzde 90'ı iptal. Çok ciddi şekilde etkilenmiş durumdayız.” ifadelerini kullandı.

Antalya'da 1 milyon euroluk Hint düğünü

Antalya'da 1 milyon euroluk Hint düğünü

Antalya'da 1 milyon euroluk Hint düğünü

Antalya'da 1 milyon euroluk Hint düğünü

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