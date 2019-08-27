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Antalya'da 148 çocuk doğum yaptı

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, "18 yaş altı doğumlar" ile ilgili basına yansıyan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Hülür, "Gerekli işlemler yürütülüyor." dedi.

AA | 27.08.2019 - 14:42..
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Çocuk gebeliklerinin önüne geçmek için çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü söyleyen Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, buna rağmen yüzde 80'i yabancı uyruklu olmak üzere çocuk gebeliklerinin gerçekleşebildiğini aktardı.

HASTANE YETKİLİLERİ BİLDİRİYOR

Hülür, hastanelerde doğum yapan kişinin 18 yaş altında bir çocuk olduğu tespit edildiğinde hastane yetkililerinin olayı savcılığa, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne ve kendilerine bildirdiğini dile getirdi.

2,5 YILDA 148 ÇOCUK DOĞUM YAPTI

Kepez Devlet Hastanesi'ndeki çocuk gebeliklerine ilişkin de yasal bildirimlerin yapıldığını vurgulayan Hülür, "Kayıtlarımıza göre, Kepez Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 2,5 yılda 18 yaş altında 42'si Türk, 106'sı Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşı olmak üzere 148 çocuğun doğum yaptığı tespit edildi. Bunlarla ilgili de hastane yetkililerince savcılığa, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne ve bize gerekli bilgilendirme yapıldı. Adli, sosyal ve psikolojik açıdan da gerekli işlemler yürütülüyor." diye konuştu.

“YASAL SÜREÇ DEVAM EDİYOR”

Çocuk gebeliklerine ilişkin gerekli hassasiyetin gösterildiğini vurgulayan Hülür, bu tür doğumların tekrarlanmaması için yasal süreç devam ederken, aileye yönelik de bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildiğini bildirdi. Hülür, İl Sağlık Müdürlüğü olarak olayın takipçisi olduklarını kaydetti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLAR

Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Avukat Serap Ertuğrul, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını, il genelinde de bu konuyla ilgili araştırma yapılmasını istediklerini söyledi.

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