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Antalya'da 17 bin kaçak parfüm ele geçirildi

Antalya'da, 2 depoya yapılan baskında, 1 milyon 700 bin TL'lik çeşitli markalarda 17 bin 320 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

DHA | 01.11.2019 - 20:02..
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği iki farklı operasyonda, yaklaşık 2 milyon değerinde kaçak parfüm ele geçirildi.

ÖNCE DEPOLAR BELİRLENDİ

Emniyet güçleri, Antalya'ya kaçak yollardan parfüm getirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, yaptıkları takip sonucu gümrük kaçağı parfümlerin Muratpaşa ilçesindeki binanın altında depolandığını belirledi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Polis ekipleri, dikkat çekmemesi için reklam atölyesi gibi gösterilen depoyu uzun süre izledi. Yapılan araştırma sonucu depoyu kiralayan kişinin, farklı bir adreste daha depo kiraladığını da belirleyen ekipler, yeterince delil topladıktan sonra iki adrese eş zamanlı baskın yaptı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Baskınlarda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 700 bin TL olan çeşitli markalarda 17 bin 320 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ş.B. hakkında '5607 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan işlem yapıldı.

Antalya'da 17 bin gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi -2


Antalya'da 17 bin gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi -3

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