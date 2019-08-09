Antalya'da 3 bin 600 yıllık batıkta kazı

Antalya'nın batı kıyılarında Akdeniz açıklarında yaklaşık 4 ay önce tespit edilen ve M.Ö.15-16'ncı yüzyıla ait olduğu düşünülen, Tunç Çağı'na ait dünyanın en eski gemi batığında kazı çalışmaları start aldı.

EN ESKİ SU ALTI KEŞFİ

Dünyanın en eski su altı keşfi olarak adlandırılan batıktaki kazı çalışmaları; Uluslararası Sualtı Arkeoloji Enstitüsü, Teksas A&M Üniversitesi ve Oxford Üniversitesi'nden uzmanlar tarafından Akdeniz Üniversitesi öncülüğünde, Antalya Müze Müdürlüğü başkanlığında yapılıyor.

TAM NOKTASI SAKLANIYOR

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, bulunduğu nokta sır gibi gizlenen batıktaki kazı çalışmasını gerçekleştiren heyeti, teknelerinde ziyaret etti. Yetkililerden bilgi alan Vali Karaloğlu, batıktan çıkarılan tarihi eserleri de inceledi.

DÜNYANIN EN ESKİ GEMİ BATIĞI

3 bin 600 yıllık gemi batığını, su altının 'Göbeklitepesi' olarak nitelendirdiklerini belirten Vali Münir Karaloğlu, "Batık bulunduğunda yüzeysel araştırmalar neticesinde, dünyanın bilinen en eski ticari batığı olabileceğini söylemiştik ve o zaman daha kazı başlamamıştı. Artık elimizde kazıdan elde ettiğimiz eserler de var. Şimdi bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyoruz." dedi.

ÖNCEKİ EN ESKİ BATIK DA ANTALYA'DA

Daha önce bilinen en eski ticari batığın da batı Antalya'da, Kaş Uluburun'da bulunduğunu hatırlatan Vali Karaloğlu, “Oranın kazısı tamamlandı. Şu anda oradan çıkan eserler, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Bu batığımız, Uluburun'dakinden yaklaşık iki yüzyıl daha eski bir ticari batık." diye konuştu.

3 TONA YAKIN BAKIR LEVHA

İlk tahminlere göre içinde yaklaşık 1,5 ton ingot bakır levhanın olduğunu belirten Vali Karaloğlu, “Ama bugün aldığımız haberlere göre bu rakamın kazılarla birlikte daha da büyüyeceğini tahmin ediyoruz. Belki iki katına çıkabileceğini hocalarımız söylüyor." dedi.

OXFORD VE TEKSAS'TAN BİLİM İNSANLARI DA VAR

Oxford ve Teksas üniversitelerinden bilim insanlarının da kazılara katıldığını dile getiren Karaloğlu, yapılan çalışmaların, uluslararası bir iş birliğinin göstergesi olduğunu söyledi. Vali Karaloğlu, "Bu bölge zaten medeniyetlerin ilk şekillendiği yer. Su altı arkeolojisi bakımından da en zengin bölgedir. Dar bir alanda bile onlarca batığı bulmak mümkün. En eski iki batığın birbirine yakın bölgelerde bulunması bir tesadüf değil. Medeniyetin bu bölgeden dünyaya yayıldığının en büyük kanıtıdır. Bu yüzden bu bölgede yapılacak sualtı arkeoloji müzesinin insanlık tarihi bakımından da çok değerli olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

BÜYÜK İMPARATORLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ GÖSTERİYOR

Genç Tunç Çağı'nın dünyada uluslararası ticaretin başladığı dönem olduğuna dikkat çeken Oxford Üniversitesi Deniz Arkeolojisi Bölümü'nden Dr. Linda Hulin ise "Suriye- Mısır arasındaki ticareti gösteren yazılı kaynaklar ve yine Kaş yakınlarında bulunmuş Uluburun batığı, bu uluslararası ticaretin kanıtları arasında yer alıyor. Bize dönemin ekonomik sistemini de gösteriyor. Aynı zamanda Genç Tunç Çağı'nda büyük imparatorlar arasındaki ilişkileri gösteren en erken batık olması itibarıyla bu batık son derece önemli. Tabi aynı zamanda bakır ticaretini de göstermekte. Bakır olmadan büyük sarayların inşaatlarını gerçekleştirmek ve silah imal etmeniz o dönemde mümkün değildi. Bu batığı, dünyanın en erken ticaret gemisi batığı olarak nitelendirebiliriz." diye konuştu.

AHTAPOT SÜRPRİZİ

Ziyarette kazı çalışmalarında çekilen görüntüleri Vali Karaloğlu ile paylaşan Doç Dr. Hakan Öniz, yaptıkları kazıda su altında yaşayan birçok canlı türünün onlara eşlik ettiğini belirtti. Görüntülerde bir ahtapotun, kazı çalışması yapan arkeloğun hemen yanı başında durduğu görülüyor.