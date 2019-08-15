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Antalya'da 3 metrelik köpek balığı oltaya takıldı

Antalya’da Rus turistleri taşıyan tur teknesinde köpek balığı heyecanı yaşandı. Seyir halindeyken parakete oltasına takılan yaklaşık 3 metre büyüklüğündeki köpek balığı, tekrar suya salındı.

İHA | 15.08.2019 - 14:25..
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Antalya Kundu’dan Demre’ye düzenlenen ve aralarında Rus turistlerin yoğunlukta bulunduğu tekne turu sırasında; tekne kaptanı, denize parakete yöntemiyle bırakılmış oltada hareketlilik gözlemledi.

Antalya'da 3 metrelik köpek balığı oltaya takıldı

ÇÖP YİYİCİ KÖPEK BALIĞI ŞOK YARATTI

Paraketeye bağlı oltayı çeken kaptan ve teknedeki Rus turistler, iğnenin ucunda yaklaşık 3 metre büyüklüğünde bir köpek balığı olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı. Kaptan, çöp yiyici olarak bilinen boz camgöz (hexanchus griseus) cinsi köpek balığını uzun uğraşlar sonucu tekneye çıkartırken, turistler de bu anları cep telefonlarıyla çekti.

Tekne turu sırasında oltaya 3 metrelik köpek balığı takıldı İZLE

İĞNESİ ÇIKARILDIKTAN SONRA TEKRAR SALINDI

Yaklaşık 5 dakika teknede tutulan köpek balığı, ağzındaki iğnenin çıkartılmasının ardından tekrar suya salındı. Tura katılan tatilcilerden Kemran Hamitoğlu, o anları şu sözlerle anlattı:

“Kaptan ağır bir balığın geldiğini söyleyince biz de oraya yöneldik. Biz kuzu balığı bekliyorduk. Köpek balığını görünce şok olduk. Turistler de onu görünce çok şaşırdı ve hemen kameralarına sarıldılar. Av için çıkmadığımız için balık tekrar suya salındı. Bizim için çok sürpriz oldu.”

Antalya'da 3 metrelik köpek balığı oltaya takıldı


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