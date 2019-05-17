Antalya'da 304 kaçak kol saati ele geçirildi

Ünlü yıldızlar şıklık yarışına girdikleri kırmızı halıda bu yıl Meryem Uzerli'de boy gösterdi.

İstanbul Narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda çeşitli türlerde 195 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Saldırı için keşif yapan terörist yakalandı

Diyarbakır'da hükümet konağı ve adliyeye yönelik planlanan saldırı öncesi keşif ve istihbarat çalışması yaptığı belirlenen 'Agır' kod adlı PKK'lı terörist N.D., operasyonla yakalandı.