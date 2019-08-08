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Antalya'da 35 hektarlık orman yandı

Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 35 hektar alan zarar gördü.

İHA | 08.08.2019 - 08:50..
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Antalya'nın Manavgat ilçesi Taşağıl Mahallesi'nin Arapbeleni mevkiinde gece yarısı sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı.

SÖNDÜRÜLDÜ

Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına 21 arazöz, 4 dozer, 4 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı, 22 teknik eleman, 94 yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.

SOĞUTMA ÇALIŞAMALARI SÜRÜYOR

Gece olması sebebiyle helikopter ve uçakların kullanılamadığı yangın, sabaha karşı saat 05.00 sıralarında kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Antalya'da 35 hektarlık orman yandı

Antalya'da 35 hektarlık orman yandı

Antalya'da 35 hektarlık orman yandı

Antalya'da 35 hektarlık orman yandı

Antalya'da 35 hektarlık orman yandı

Antalya'da 35 hektarlık orman yandı

Antalya'da 35 hektarlık orman yandı

Antalya'da 35 hektarlık orman yandı

Antalya'da 35 hektarlık orman yandı

Antalya'da 35 hektarlık orman yandı

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