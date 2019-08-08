Antalya'da 35 hektarlık orman yandı

Antalya'nın Manavgat ilçesi Taşağıl Mahallesi'nin Arapbeleni mevkiinde gece yarısı sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı.
SÖNDÜRÜLDÜ
Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına 21 arazöz, 4 dozer, 4 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı, 22 teknik eleman, 94 yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.
SOĞUTMA ÇALIŞAMALARI SÜRÜYOR
Gece olması sebebiyle helikopter ve uçakların kullanılamadığı yangın, sabaha karşı saat 05.00 sıralarında kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.