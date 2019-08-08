Antalya'da 35 hektarlık orman yandı

Esenyurt'ta evine gelerek borcunu istediği için tartıştığı kayınbiraderini silahla ateş ederek öldüren şüpheli, eşiyle birlikte gözaltına alındı.

Bu gece yarısı motorine 34 kuruş indirim yapılması gerekiyor. Benzine de 82 kuruşluk indirimin ardından 18 kuruşluk ikinci indirim gündemde.

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Eskişehir'de bir kişi, husumetlisini tüfekle öldürdü

Biri 20, diğeri 25 yaşındaki yaşında olan iki şahıs arasında çıkan kavgada kan düküldü, tüfekle vurulan şahıs öldü. Cinayetin ardından kaçan zanlı ise polis ekiplerince yakalandı.