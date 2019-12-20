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Antalya'da 4 iş yerinden 6 telefon çalan hırsız yakalandı

Antalya’da 4 iş yerinden toplam 6 adet cep telefonu çalan şüpheli yakalandı. Şüphelinin 11 suçtan kaydı ve 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

İHA | 20.12.2019 - 04:43..
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İlk hırsızlık, 8 Aralık Pazar günü Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi'nde bulunan bir zincir markette öğle saatlerinde meydana geldi.

GİRDİĞİ MARKETTEN 3 TELEFON ÇALDI

Markete gelen bir şüpheli, önce vitrindeki telefonları inceledi, ardından da etrafta kimsenin olmadığı bir anda 3 adet telefonu çaldı. Çaldığı telefonu montunun cebine koyan şüpheli ardından marketten ayrıldı. Şüphelinin görüntüleri marketin güvenlik kameralarına yansırken, telefonların çalındığını fark eden çalışanlar ise durumu polis ekiplerine bildirdi.

4 iş yerinden cep telefonu çalan şüphelinin hırsızlık anları VİDEO

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin Türk asıllı Almanya vatandaşı Yılmaz Ç. olduğunu tespit etti.

Antalya'da 4 iş yerinden 6 telefon çalan hırsız yakalandı

2 MARKETTEN DAHA TELEFON ÇALDI

Ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, 15 Aralık Pazar günü yine aynı ilçeye bağlı Sinan Mahallesi'nde, 17 Aralık Salı günü ise Çağlayan Mahallesi'nde aynı marketin iki şubesinden birer cep telefonu daha çalındı.

BİR HIRSIZLIK OLAYI DAHA YAŞANDI

Hırsızlık olaylarının aynı kişi tarafından gerçekleştirildiği tespit edilirken, şüpheli son olarak dün akşam saatlerinde Konyaaltı Caddesi'nde alışveriş bahanesiyle girdiği iş yerinde tezgah üzerindeki cep telefonunu çaldı.

SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

Çevrede geniş çaplı inceleme yapan polis, şüphelinin yerini tespit etti. Operasyonla üzerine sahte kimlikle yakalanan Yılmaz Ç’nin, 11 suçtan kaydı ve 12 yıl 8 kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Antalya'da 4 iş yerinden 6 telefon çalan hırsız yakalandı

ÇALINAN 6 TELEFONDAN 3'Ü BULUNDU

Şüpheli, ifadesinde çaldığı cep telefonlarını sattığını söylerken, ekipler ise telefonlardan 3'ünü bulup sahiplerine teslim etti. Diğer 3 telefon ise bulunamadı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Antalya'da 4 iş yerinden 6 telefon çalan hırsız yakalandı

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