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Antalya'da 4 katlı binanın 2 katı yıkıldı

Alanya'da sadece bir baba ve oğlunun yaşadığı binanın 2 katının çökmesi sonucu, bina giriş ve çıkışlara kapatılırken, yara almadan kurtulan baba ile oğlu ise otele yerleştirildi.

DHA | 09.01.2020 - 09:15..
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, kentsel dönüşüm kapsamına alınan ve yalnızca Birol Durukan ve oğlu Sonat Dorukan'ın oturduğu binanın üst 2 katının bir bölümü yıkıldı.

BABA İLE OĞLU KURTULDU

Beton bloklar, baba- oğlun oturduğu, zemin kattaki dairenin balkonu ve bahçesine gürültüyle düştü. Bina, giriş ve çıkışlara kapatılırken, yara almadan kurtulan baba ile oğlun, apart otele yerleştirildiği öğrenildi.

Antalya'da 4 katlı binanın 2 katı yıkıldı


''GÜRÜLTÜYLE UYANDIK''

Binanın üst katları yıkıldığı sırada evde olduklarını belirten Sonat Durukan, çökmenin gürültüsüyle panik yaşadıklarını söyledi. Binaya 1 yıl önce taşındığını, babası ve 2 köpeği ile yaşadığını söyleyen Durukan, "Alanyalıyım ve burada şarkıcılık yapıyorum. Bu bina kentsel dönüşüme girecek. Biz zemin katta yaşıyoruz, üst katlar malum çürümüştü. Bu sabah üst kat yıkıldı ve büyük gürültüyle uyandık. İtfaiye geldi ve girmemizin yasak olduğunu söylediler ama sosyal hizmetleri bekliyoruz şu an. Tak, diye evi boşaltamam. Yardım istedik." dedi.

Antalya'da 4 katlı binanın 2 katı yıkıldı


''KİRASI UYGUN VE SEVİYORUM''

Eve kira ücretinin uygun olması nedeniyle taşındığını anlatan Sonat Durukan, "Kirası uygun ve seviyorum; bahçeli, müstakil ev. Ben taşındığımda apartmanda başka kimse yaşamıyordu. Toplam 17 dairelik apartman ama sadece biz yaşıyoruz. Ben müzisyen olduğum için rahatça provalarımı yapabiliyordum. Hayvanlarım da olunca bahçesini kullanıyordum. En üst kat olduğu gibi yıkıldı. Alanya'da maşallah, kiralar da çok pahalandığından aniden göçemem. Sosyal hizmetlerden yardım bekliyorum." diye konuştu.

Antalya'da 4 katlı binanın 2 katı yıkıldı

Antalya'da 4 katlı binanın 2 katı yıkıldı

Antalya'da 4 katlı binanın 2 katı yıkıldı


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