Antalya'da 4 kişilik ailenin evlerinde ölü bulunması ile ilgili, babanın bıraktığı mektupta adı geçen 2 belediye çalışanına soruşturma açıldı.

Antalya'da 4 kişilik ailenin ölümü ile ilgili soruşturma

Bolvadin ilçesinde 9 yıl önce cesedi bulunan kadının, Z.Ö. olduğu ortaya çıktı. Çalışmalarını derinleştiren jandarma, R.Ç.'yi gözaltına aldı. Şüpheli, kadını bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.

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Samsun'da film gibi dolandırıcılık hikayesi

Elindeki 9 bin TL değerindeki telefonu satmak için anlaştığı alıcıyı, film senaryosu gibi kurguladığı planla dolandıran şahsı yakalamak için polis çalışma başlattı.