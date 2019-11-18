Antalya'da 4 kişilik ailenin ölümü ile ilgili soruşturma

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca; Konyaaltı ilçesinde Selim (36), eşi Sultan (38), çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar Şimşek'in (5) ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
İKİ KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA
Soruşturmanın, Selim Şimşek'in yaşadığı sıkıntıları anlatan not kağıdında adı geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde görevli iki kişiyle ilgili olduğu öğrenildi.
SİYANÜRLE İNTİHAR
Siteler Mahallesi'ndeki bir rezidansta, 9 Kasım'da aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu. 4 kişilik ailenin siyanür içerek intihar ettiği belirtilmişti.