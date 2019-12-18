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Antalya'da 4 kişiye mezar olan kavşak genişletiliyor

Manavgat ilçesinde pazar gecesi 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın meydana geldiği kavşakta, genişletme çalışması başlatıldı.

DHA | 18.12.2019 - 16:25..
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 15 Aralık Pazar günü saat 22.00 sıralarında Çakalderesi kavşağında meydana gelen kazada, Telad Elmas'ın (67) kullandığı 07 L 3145 plakalı otomobil, önce kaldırıma çarptı ardından savrularak takla atıp, köprü direğine çarptıktan sonra durdu.

Kazada sürücü Telad Elmas ile aynı araçta bulunan eşi Ayşe, gelini Aysel, torunları Telat ve Büşra (9) Elmas yaralandı.

Antalya'da 4 kişiye mezar olan kavşak genişletiliyor

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1'İNİN SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Sağlık durumu ağır olan Telad Elmas, Ayşe Elmas, Aysel Elmas ve Telat Elmas tedaviye alındıkları hastanede yaşamını yitirdi. Büşra Elmas'ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Antalya'da 4 kişiye mezar olan kavşak genişletiliyor

'YAPILACAK' DENİLİNCE EYLEM BİTTİ

Kazanın ardından vatandaşlar dün kavşakta ve D-400 karayolunda eylem yaparak, yaklaşık 1 saat süresince karayolunu ulaşıma kapattı. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit'in, kavşakta gerekli düzenlemelerin yapılması konusunda Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun ilgili birimlere talimat verdiğini söylemesinin ardından vatandaşlar yolu trafiğe açtı.

Antalya'da 4 kişiye mezar olan kavşak genişletiliyor

KAZANIN İZLERİ HALA VAR

Bugün sabah saatlerinde Çakalderesi kavşağına gelen Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, düzenleme çalışmasına başladı. Karayolları ekipleri, kavşağın güney tarafında kazanın olduğu bölgede bulunan kaldırımı sökerek kavisi ortadan kaldırıp, yolu genişletmeye başladı. Çalışma yapıldığı sırada, 07 L 3145 plakalı otomobile ait bazı parçaların, hala kazanın olduğu yerde durduğu görüldü.

Antalya'da 4 kişiye mezar olan kavşak genişletiliyor

Antalya'da 4 kişiye mezar olan kavşak genişletiliyor

Antalya'da 4 kişiye mezar olan kavşak genişletiliyor

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