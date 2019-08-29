Antalya'da 40 derecede yaralıyı şemsiyeyle korudular

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi Gazi Bulvarı yan yol üzerinde, çift yönlü trafiğin olduğu yolda A.Ç. idaresindeki kamyonet ile M.Y. yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

BAŞINDA KASK OLMAYAN SÜRÜCÜ YARALANDI

Kazada başında kask olan motosiklet sürücüsü kamyonetin orta bölümüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle M.Y.’nin başındaki kask yola fırlarken, motosikleti hurdaya döndü. Kazayı gören diğer sürücüler hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yola savrulan motosiklet sürücüsünün yardımına vatandaşlar koştu.

Antalya'da yaralıya plaj şemsiyeli koruma

ŞEMSİYE AÇILDI

Hava sıcaklığının 40 derece olması nedeniyle yaralının üzerine plaj şemsiyesi açıldı. Vatandaşlar yaralının yerdeki sıcaklıktan etkilenmemesi için vücudunun altına dikkatli bir şekilde çeşitli koruyucu materyaller koydu. Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale ettiği esnada bile vatandaşlar şemsiyeyi tutmaya devam etti. Sedye ile ambulansa alınan yaralı, Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.