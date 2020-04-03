Antalya'da 5 kişilik otomobile 10 kişi bindiler

1 Koronavirüs nedeniyle Dünya yüzey titreşimi azaldı Bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre koronavirüs, Dünya'yı daha sessiz bir hale getirdi.

2 Çok satan kitaplar - 03 Nisan 2020 Kitap Ayracı, haftanın çok satan kitaplarını listeledi.

3 İnfluenza nedir Grip virüsü olan influenza, özellikle sonbahar ve kış aylarında hızla bulaşan bir hastalıktır.

4 Fatih'te kumar oynayan 25 kişi yakalandı Polis ekiplerince kumar oynarken yakalanan 25 kişi, idari para cezasına çarptırıldı.

5 Hırsızlıkla suçladığı komşusu öldürdü Antalya'da bir kişi, mağazasından 50 bin lira değerindeki yüzlerce çift ayakkabıyı çalmakla suçladığı komşu esnaf tarafından, bıçaklanarak öldürüldü. Kaçan katil zanlısı aranıyor.

6 Diyanet cuma namazı kıldırmaktan vazgeçti Diyanet'in, Ankara'da seçilmiş kişilerle cuma namazı kılması büyük tepki toplayınca, bu hafta aynı organizasyon yapılmadı.