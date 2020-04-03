Antalya'da 5 kişilik otomobile 10 kişi bindiler

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemler alırken, bazı vatandaşlar salgına yönelik kuralları ihlal ediyor.
10 GENÇ ÜST ÜSTE YOLCULUK YAPTI
Antalya'nın Kepez ilçesinde 10 genç, 5 kişilik otomobile üst üste binerek sosyal mesafe kuralına uymadı.
İki genç motor kaputunda yolculuk yaparken, diğer gençlerin ayaklarını da pencereden sarkıttığı görüntüler çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
5 kişilik otomobile 10 kişi bindiler
"KORONAVİRÜSTEN BU ŞEKİLDE KORUNUYORLAR"
Yolculuk yapan diğer minibüsün çevirdikleri araç içindeki gençlerden birisinin,” İnmeyin durun.” dediği duyuldu.
Gençleri cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen vatandaş ise “ Adamlar koronavirüsten bu şekilde önlem almaya çalışıyor. Yaklaşık 10 kişi bir arabanın içine binmişler.” dedi.