Antalya'da 50 kilo uyuşturucu madde yakalandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 50 kilo uyuşturucu madde ve 29 bin 990 TL ile ele geçirilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

POLİS İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A., Ş.A. ve A.G. adlı şüphelilerin evlerinde yüklü miktarda uyuşturucu bulundurduğu ve bu uyuşturucuları piyasaya sürdükleri yönünde bilgi aldı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Düzenlenen operasyonda çanta içerisinde 50 kilo 100 gram skunk ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 29 bin 990 TL ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi. M.A. ve Ş.A. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken, A.G. serbest bırakıldı.