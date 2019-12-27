taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9586
Euro
6.6602
Altın
1513.96
Borsa
113683.61
Gram Altın
290.014
Bitcoin
43026.51

Antalya'da 726 şişe kaçak içki ele geçirildi

Alanya'da yılbaşından önce piyasaya 726 şişe kaçak içki sürmeye hazırlanan 1 kişi yakalandı.

İHA | 27.12.2019 - 19:50..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Emniyet güçlerinin kaçak içki operasyonları yılbaşı yaklaşırken hız kazandı.

Yılbaşı öncesinde, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte ve kaçak içkiye yönelik çalışmasını sürdüren Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Türkler Mahallesi Kargıçayı Caddesi üzerindeki bir depoya baskın düzenledi.

ÇEŞİT ÇEŞİT 726 ŞİŞE

Baskında yılbaşında piyasaya sürüleceği tespit edilen çeşitli markalarda 726 şişe 100 cc'lik sahte içki ele geçirilirken, olayla ilgili A.K. gözaltına alındı.

İçkilere el konulurken şüpheli A.K. hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' ve 4733 sayılı 'Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) Kanunu'na muhalefet etmek' suçları kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi.

Antalya'da 726 şişe kaçak içki ele geçirildi

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye'nin yerli otomobili tanıtıldı

Türkiye'nin yerli otomobili tanıtıldı

1127
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı

601
Yerli otomobilin fotoğrafları

Yerli otomobilin fotoğrafları

1069
Otobüs firmaları hizmetleri kısmaya başladı

Otobüs firmaları hizmetleri kısmaya başladı

319
CNN Türk'te Beste Uyanık işten çıkarıldı

CNN Türk'te Beste Uyanık işten çıkarıldı

116
Yerli otomobil Bursa'da üretilecek

Yerli otomobil Bursa'da üretilecek

571
Yerli otomobilden ilk detaylar

Yerli otomobilden ilk detaylar

298
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir