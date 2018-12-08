Antalya'da 8 kişilik arıza ekibi mahsur kaldı

Çingene Kızı mozaiğinin ABD'den Gaziantep'e getirilen 12 parçası, Zeugma Mozaik Müzesi'nde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı törenle görücüye çıktı.

Trabzon'un Yomra İlçesi CHP İlçe Teşkilatı, CHP İl Başkanlığı tarafından yönetimden düşürülmelerine tepki olarak parti binasında eylem başlattı.

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Android telefonlarda şarj ömrünüzü artıracak 10 ipucu

Gelişen teknoloji sayesinde akıllı telefonların özellikleri de artıyor. Bu özellikler haliyle daha fazla şarj tüketilmesine neden oluyor. İşte şarj ömrünüzü artırmanın yolları.