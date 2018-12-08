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Antalya'da 8 kişilik arıza ekibi mahsur kaldı

Yüksek gerilimin hattındaki sıkıntıyı gidermek için yola çıkan ekip, yoğun kar yağışından dolayı yola devam edemedi. Durumdan kendi uğraşlarıyla kurtulamayan mahsurlar, 112'yi arayarak yardım istedi.

İHA | 08.12.2018 - 12:42..
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Burdur’un Kemer ilçesinde, kar yağışı nedeniyle araçlarıyla dağlık alanda mahsur kalan 8 kişilik elektrik iletim personeli kurtarıldı.

KAR YAĞIŞI NEDENİYLE MAHSUR KALDILAR

Antalya’dan Burdur’un Kemer ilçesine yüksek gerilim hatlarındaki arızayı gidermek için giden 8 kişilik ekip, dağlık alanda, kar yağışı nedeniyle kapanan yolda araçlarıyla mahsur kaldı.

Kendi çabalarıyla kurtulamayan ekip, saat 21.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

Antalya'da 8 kişilik arıza ekibi mahsur kaldı

SAPLANAN ARAÇLAR 2 SAAT SONUNDA ÇIKARTILDI

Acil çağrı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Paletli araçlarla bölgeye giden Burdur AFAD ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonunda 8 kişilik ekibe ait 2 aracı saplandığı yerden çıkardı.

8 kişilik ekip önce Burdur’a getirildi. Sağlık durumları iyi olan ekip daha sonra Antalya’ya döndü.

Antalya'da 8 kişilik arıza ekibi mahsur kaldı

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