Antalya'da 8 kişilik arıza ekibi mahsur kaldı

Burdur’un Kemer ilçesinde, kar yağışı nedeniyle araçlarıyla dağlık alanda mahsur kalan 8 kişilik elektrik iletim personeli kurtarıldı.
KAR YAĞIŞI NEDENİYLE MAHSUR KALDILAR
Antalya’dan Burdur’un Kemer ilçesine yüksek gerilim hatlarındaki arızayı gidermek için giden 8 kişilik ekip, dağlık alanda, kar yağışı nedeniyle kapanan yolda araçlarıyla mahsur kaldı.
Kendi çabalarıyla kurtulamayan ekip, saat 21.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.
SAPLANAN ARAÇLAR 2 SAAT SONUNDA ÇIKARTILDI
Acil çağrı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Paletli araçlarla bölgeye giden Burdur AFAD ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonunda 8 kişilik ekibe ait 2 aracı saplandığı yerden çıkardı.
8 kişilik ekip önce Burdur’a getirildi. Sağlık durumları iyi olan ekip daha sonra Antalya’ya döndü.