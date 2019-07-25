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Antalya'da 8 saatte 146 araca 46 bin TL ceza

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanlarında yaptığı trafik uygulamasında, kurallara uymadığı tespit edilen 146 sürücüye 46 bin 472 TL ceza uyguladı.

DHA | 25.07.2019 - 00:22..
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Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanlığı ekipleri, kask kullanımını yaygınlaştırmak için başlatılan 'Hayatıma kastım yok, kaskım var' ve emniyet kemeri kullanımı konusunda farkındalık yaratmak için başlatılan 'Ölümle TOKAlaşma'  projeleri kapsamında trafik uygulaması yaptı.

46 BİN 472 TL CEZA

Bugün saat 08.00'de başlayan uygulama saat sürdü. Ekipler uygulamada 505 motosiklet ve 2105 araç denetledi. Drone ve helikopter de kullanılan denetimlerde 56'sı motosiklet sürücü olmak üzere toplam 146 sürücüye trafik kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 46 bin 472 TL ceza yazıldı. Uygulamada ayrıca 14'ü motosiklet olmak üzere 24  araç da eksiklerinden dolayı trafikten men edildi.

Antalya'da 8 saatte 146 araca 46 bin TL ceza

Antalya'da 8 saatte 146 araca 46 bin TL ceza

Antalya'da 8 saatte 146 araca 46 bin TL ceza

Antalya'da 8 saatte 146 araca 46 bin TL ceza

Antalya'da 8 saatte 146 araca 46 bin TL ceza

Antalya'da 8 saatte 146 araca 46 bin TL ceza

Antalya'da 8 saatte 146 araca 46 bin TL ceza

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