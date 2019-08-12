Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kurulan dönme dolaba kent sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

BİRİ TURU 18 DAKİKA

Kenti kuş bakışı izleme imkanı sunan dönme dolabın, bir turu 18 dakikada tamamlanıyor.

Antalya'da 90 metre yüksekliğinde dönme dolap açılışı

Antalya'da 90 metre yüksekliğinde dönme dolap açılışı

"LONDON EYE'DAN SONRA İKİNCİ"

Lunaparkın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seçkin Etke, "Heart of Antalya" adını verdikleri dönme dolabın 4'ü VIP 42 kapalı ve klimalı kabinden oluştuğunu söyledi.

Etke, "Türkiye'nin en büyük dönme dolabını açtık. Avrupa'da da ikinciyiz. London Eye'den sonra ikinci büyük dönme dolap, bizim dolabımız Heart of Antalya." dedi.

ÇİN'DE 2 AYDA ÜRETİLDİ, 8 AYDA KURULDU

Etke, Çin'de özel olarak üretilen dönme dolabın malzemelerinin kente gemilerle naklinin 2 ay sürdüğünü, kurulumunun ise 8 ayda tamamlandığını bildirdi.

KİŞİ BAŞI ÜCRET 30 LİRA, VİP KABİN 200 LİRA

Dolabın 400 ton ağırlığında ve 90 metre yüksekliğinde olduğunu belirten Etke, 10 kişilik kabinler için kişi başı ücretin 30 lira, 4 kişilik VIP kabinin ücretinin ise 200 lira olduğunu kaydetti.

IŞIKLANDIRMASI 450 BİN DOLAR

Heart Of Antalya'nın üç boyutlu görsellerin oynatılabildiği ışıklandırmasının 450 bin dolara mal olduğu açıklandı.