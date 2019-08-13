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Antalya'da ablasını boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Boşanan annesinin yanına giden abla ile onu eve almak istemeyen kardeş arasında çıkan bıçaklı kavga, ölümle sonuçlandı.

İHA | 13.08.2019 - 18:05..
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Antalya’nın Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi 238 sokaktaki tek katlı müstakil evde, 5 yıl önce eşinden boşanan Mustafa Ç., 2 çocuğuyla beraber yaşamaya başladı.

Pazarcılıkla uğraşan Mustafa Ç. bugün işe gittiği sırada, bir süre önce annesinin yanına gittiği belirtilen Kader Ç. (20) eve gelmek istedi. Bu sırada evde bulunan kardeşi Asilhan Ç., iddiaya göre ablasını annesinin yanına gittiği gerekçesiyle eve almak istemedi. İkilinin tartışması kavgaya dönüşünce, Asilhan Ç. evin salonunda eline aldığı bıçağı ablasının boynuna sapladı.

BABASINI ARADI

Olayın ardından Asilhan Ç. babasını arayarak ablasını öldürdüğünü söyledi. Telefon gelir gelmez işini bırakıp evine gelen baba Mustafa Ç., kızının kanlar içerisinde yerde yattığını görünce donup kaldı. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen polis, şüpheli Asilhan Ç.’yi gözaltına alırken, eve gelen sağlık ekipleri de genç kızın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.Antalya'da ablasını boynuna bıçak saplayarak öldürdü

"ANNESİNİN YANINA GİTTİ, DURMADI GERİ GELDİ"

Çevredeki komşular iki kardeşin daha önce bir çok kez kavga ettiğini söyledi. Sesleri duyan komşulardan bir kadın, “3 yıldır kavga ediyorlar. Polisler geliyor, gidiyor. Çocuk çok sakin bir çocuktu. Kız da sakindi ama evi terk edip gidiyordu. Annesinin yanına gitti, durmadı geri geldi” diye konuştu.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü belirtilen 20 yaşındaki Kader Ç.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Antalya'da ablasını boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Antalya'da ablasını boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Antalya'da ablasını boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Antalya'da ablasını boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Antalya'da ablasını boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Antalya'da ablasını boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Antalya'da ablasını boynuna bıçak saplayarak öldürdü

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