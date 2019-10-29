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Antalya'da acılı anne oğluna yalvardı

4 gündür kayıp olan Hakan Gökalp, intihar edeceğine dair ailesine bir ses kaydı bırakarak ortadan kayboldu. Durumu polise haber veren Gökalp'in annesi ise oğluna geri dönmesi için seslendi.

DHA | 29.10.2019 - 16:56..
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Kepez ilçesinde acılı bir annenin oğluna seslenişi adeta yürekleri burktu. Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan ve işsiz olduğu öğrenilen Hakan Gökalp, geçen cuma sabah, otomobiliyle kayıplara karıştı.

SES KAYDI BIRAKTI

Sosyal medya hesaplarını kapatan Gökalp, ailesine de intihar edeceğine dair ses kaydı bıraktı.

Antalya'da acılı anne oğluna yalvardı

"HERKES BENİ AFFETSİN"

Ses kaydında, "Olur da eğer kendime zarar verecek olursam, herkes beni affetsin. Benim çevremle sorunum yok. Ailemi de kendimi de mahvettim. Ne diyeyim başka. İnşallah hızlı bir şekilde toparlanırsınız." diyen Gökalp'in ailesi, polise 'kayıp' başvurusunda bulundu.

Antalya'da acılı anne oğluna yalvardı VİDEO

"OĞLUMUN KENDİSİNE BİR ŞEY YAPMASINDAN ENDİŞE EDİYORUM"

Aradan geçen 4 günde haber alınamayan Hakan Gökalp'in annesi Emine Fidan, oğlunun hayatından endişe ettiğini belirterek, "Oğlumun psikolojik sorunları vardı. Ancak tedaviden sonra düzeldi. Ardından testis kanseri teşhisi konuldu. Kemoterapi gördü. Saçları dökülünce canı sıkıldı. Oğlumun kendisine bir şey yapmasından endişe ediyorum." dedi.

Antalya'da acılı anne oğluna yalvardı

"NE OLUR DÖN"

Eşinden ayrıldığı öğrenilen 3 çocuk annesi Fidan, oğluna, "Ne olur oğlum dön gel. Ne olursun gel. Seni çok merak ediyorum. Beni çok üzdün biliyorum. Neredeysen çık gel oğlum. Yalvarıyorum. Çık gel artık." diye seslendi.

Antalya'da acılı anne oğluna yalvardı

POLİS HER YERDE ARIYOR

İki kez bileklerini keserek, bir kez de çamaşır suyu içerek intihar teşebbüsünde bulunduğu belirtilen Hakan Gökalp'i polis her yerde arıyor.

Antalya'da acılı anne oğluna yalvardı

Antalya'da acılı anne oğluna yalvardı

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