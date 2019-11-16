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Antalya'da ağabeyini öldüren sanığa 20 yıl hapis

Namus meselesi iddiasıyla ağabeyini tabancayla vurarak öldüren tutuklu kardeş, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DHA | 16.11.2019 - 15:35..
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Antalya'nın Alanya ilçesi Tosmur Mahallesi'nde, 25 Aralık 2018 gecesi saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda 40 yaşındaki Yılmaz Yusov, 45 yaşındaki ağabeyi Zeydin Yusov'u bir kahvede oyun oynadığı sırada dışarı çağırdı.

Yılmaz Yusov, yanında getirdiği kurusıkıdan bozma tabancayla ateş açmaya başladı.

KURTARILAMADI

Omzuna tek kurşun isabet eden ağabey Zeydin Yusov, kanlar içinde yere yığılırken, kardeş olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Zeydin Yusov, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Antalya'da ağabeyini öldüren sanığa 20 yıl hapis

'NAMUS MESELESİ' DEDİ

Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Yılmaz Yusov'u olay yeri yakınlarında yakalayıp, gözaltına aldı. Ağabeyini namus meselesi yüzünden öldürdüğünü söyleyen Yılmaz Yusov, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yılmaz Yusov'un tutuklu yargılandığı davanın karar duruşması, Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Antalya'da ağabeyini öldüren sanığa 20 yıl hapis

20 YIL CEZA ALDI

Duruşmada Yusov ile yakınları ve avukatları hazır bulundu. Daha önceki ifadelerini tekrarlayan Yılmaz Yusov, beraat ve tahliye talebinde bulundu. Mahkem, 'öldürme' suçu sabit olduğunu bildirerek, Yılmaz Yusov'u 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Yılmaz Yusov tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

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