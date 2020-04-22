Antalya'da aileler arasında arazi kavgası: 1 yaralı

Antalya'nın Aksu ilçesinde arazinin kullanımı yüzünden husumetli olan Aksoy ile Akşit aileleri arasında tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı ve silahlı kavgaya dönüştü.
AYAK BİLEĞİNDEN VURULDU
Evden av tüfeğini getiren Osman Aksoy, Ramazan Akşit'i sol ayak bileğinden vurarak, yaraladıktan sonra kaçtı.
Çevredekilerin 112'ye ihbarda bulunması üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ZANLI GÖZALTINA ALINDI
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Akşit, Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
İnceleme başlatan polis ekipleri, Osman Aksoy'u suç aleti tüfekle yakalayıp, gözaltına aldı.