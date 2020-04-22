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Antalya'da aileler arasında arazi kavgası: 1 yaralı

Arazi kullanımı nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi av tüfeğiyle ayağından vuruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya müdahale etti.

DHA |
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Antalya'da aileler arasında arazi kavgası: 1 yaralı

Antalya'nın Aksu ilçesinde arazinin kullanımı yüzünden husumetli olan Aksoy ile Akşit aileleri arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı ve silahlı kavgaya dönüştü.

AYAK BİLEĞİNDEN VURULDU

Evden av tüfeğini getiren Osman Aksoy, Ramazan Akşit'i sol ayak bileğinden vurarak, yaraladıktan sonra kaçtı.

Çevredekilerin 112'ye ihbarda bulunması üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Antalya'da aileler arasında arazi kavgası: 1 yaralı

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Akşit, Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İnceleme başlatan polis ekipleri, Osman Aksoy'u suç aleti tüfekle yakalayıp, gözaltına aldı.

Antalya'da aileler arasında arazi kavgası: 1 yaralı

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