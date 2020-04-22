Antalya'da aileler arasında arazi kavgası: 1 yaralı

Arazi kullanımı nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi av tüfeğiyle ayağından vuruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya müdahale etti.

İki Çinli doktordaki renk değişikliğiyle ilgili konuşan Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, bu durumun safra birikmesinden kaynaklanabileceğini söyledi.

İran'da koronadan ölenlerin sayısı 5 bin 391 oldu

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Eski CIA ajanı: Ladin'i öldürecektik, Clinton engel oldu

ABD'de yaklaşık 3 bin kişinin ölümüne neden olan ve ülkedeki en büyük terör saldırıları olarak tarihe geçen 11 Eylül saldırısına ilişkin, CIA eski ajanı Bob Grenier'den itiraf geldi.