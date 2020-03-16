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Antalya'da akü hırsızı sevgililer yakalandı

Park halindeki otobüslerden akü çalan hırsız çift, yakalanarak gözaltına alındı.

DHA | 16.03.2020 - 15:59..
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Antalya'da park halinde otobüslerden 15 ayrı akünün çalınması üzerine harekete geçen Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

SEVGİLİLER GÖZALTINA ALINDI

Kısa süre içinde onlarca güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, hırsızlığı İsmail A. ve Melisa E. isimli sevgililerin çaldıkları elektrikli bisiklet ile yaptıklarını, C.Ö. adındaki hurdacıya 100 ile 150 lira arasında sattıklarını belirleyip, operasyon düzenledi.

Sevgililer İsmail A. ve Melisa E. ile çalıntı mal alan C.Ö. gözaltına alındı.

Antalya'da akü hırsızı sevgililer yakalandı

AKÜLERİ ÇALIP, BİRBİRLERİNİ ÖPTÜLER

Sağlık kontrolü sonrasında iki sevgili, hırsızlık yaptığı noktaları polise tek tek gösterdi.

Sevgililerden İsmail A.'nın hırsızlık yaptığı sırada Melisa E.'nin sokakta elektrikli bisikletle tur atıp gözcülük yaptığı belirlenirken, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde çiftin hırsızlık sonrası birbirlerine çak yaptığı, elektrikli bisiklet üzerinde öpüştükleri görüldü.

Antalya'da akü hırsızı sevgililer yakalandı

HIRSIZLAR UYUŞTURUCU BAĞIMLISI ÇIKTI

Diğer yandan sevgililerin 8 ay önce tanıştıkları, bu sürede içinde özel halk otobüsünde şoför alarak çalışan İsmail A.'nın paranın yetmemesi üzerine işinden ayrıldığı, Melisa E.'nin kendisini fuhuş için pazarlama teklifinde bulunduğu, ancak bunu kabul etmediği belirtildi.

İki zanlının uyuşturucuya alıştığı belirlenirken, polisteki işlemleri tamamlanan sevgililer İsmail A. ve Melisa E. ile çalıntı aküleri satın alan C.Ö. adliye sevk edildi.

Antalya'da akü hırsızı sevgililer yakalandı

Antalya'da akü hırsızı sevgililer yakalandı

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