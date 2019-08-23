Antalya'da alkollü sürücü 6 araca çarptı

Dün saat 19.00 sıralarında Liman Mahallesi'nde kontrolsüz araç kullanan bir kişi, polisler tarafından fark edildi.

Bir sürücünün park halindeki bir otomobile çarpıp kaçtığı ihbarını alan polisler, bölgede geniş çaplı bir inceleme yaptı.

'DUR' İHTARINA UYMADI

Cadde ve sokaklarda önlem alan ekipler, Rüya E.'nin kullandığı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ikazına uymayan sürücü, kaçmaya başladı.

Kontrolsüz şekilde ilerleyen sürücü, park halindeki 5 otomobile daha çarparak hasara neden oldu. Yaklaşık 15 kilometre süren kovalamaca sonunda Rüya E., Belediye Caddesi'nde bir polis aracına da çarparak durdu.

KENDİSİNİ ARACA KİLİTLEDİ

Polis ekiplerinin gözaltına almak istediği Rüya E., kendisini otomobiline kilitledi. Ekiplerin çabalarına rağmen inmeyen Rüya E., bir süre sonra sıcaktan bunalınca aracın camını açarak polis ekipleriyle konuşmaya başladı.

Rüya E., ekiplerin çabası sonunda araçtan indi. Sıcaktan bunalan ve aldığı alkolün etkisiyle ayakta durmakta güçlük çeken Rüya E., çimenlerin üzerine uzandı. Kaza yaptığını kabul etmeyen Rüya E., "Ben otomobillere çarpmadım, onları öptüm." dedi.

YÜZÜNÜ YIKAYIP SERİNLETTİLER

Polis ekipleri, kendinden geçen Rüya E.'nin yüzünü soğuk su ile yıkayıp, ardından karton parçasıyla serinletmeye çalıştı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Rüya E.'ye müdahale etti. Ambulansla özel bir hastaneye götürülen Rüya E., hastaneden de kaçmaya çalıştı.

Polis ekiplerince yakalanan Rüya E., yeniden hastaneye getirildi. Alkol komasına girdiği belirlenen Rüya E.'nin, tedavisi sürüyor. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, kadının kaçmaması için de önlem aldı. Rüya E.'nin aracı ise incelemeden sonra trafik otoparkına çekildi.